Kollár by bol ochotný otvoriť koaličnú zmluvu, kompromis by však museli urobiť aj Matovič so Sulíkom

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by bol ochotný otvoriť koaličnú zmluvu, pokiaľ by to bolo potrebné pre vyriešenie vládnej krízy. Uviedol to v diskusnej relácii V politike na TA3.

Ako predseda parlamentu apeluje na to, aby vládni partneri Igor Matovič (OĽaNO) s Richardom Sulíkom (SaS) kompromis urobili, potom je ochotný urobiť kompromis aj on.

„Ja som presvedčený, že tá koaličná zmluva je dobrá. Tu problém s koaličnou zmluvou nie je,“ povedal. Ak by to však bolo potrebné, koaličnú zmluvu by však bol ochotný otvoriť.

Primárny problém je však medzi Sulíkom a Igorom Matovičom. „Oni problém vyeskalovali a oni by ho mali ukončiť,“ dodal Kollár.