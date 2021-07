Kollár by na referende zarobil za akýchkoľvek okolností

Dostalo na Slovensku referendum „poslednú ranu“, z ktorej sa už nespamätá a zavrhnú ľudia tento ústavný inštitút, ktorým môžu ovplyvniť veci verejné?

Doterajšia história ukázala, že o referendá medzi občanmi záujem nebol. Aj posledné rozhodnutie ústavného súdu zastaviť referendum o predčasných voľbách pre jeho protiústavnosť môže prispieť k tomu, že verejnosť môže mať k tejto forme hlasovania zase o niečo väčší odstup.

S veľkou pravdepodobnosťou sa však dá predpovedať, že referendum nezavrhnú populistickí politici, pre ktorých naďalej zostane nástrojom ako čo najskôr presadiť vlastné záujmy.

Emotívnejší politici ako občania

Politológ Tomáš Koziak sa domnieva, že postoj ľudí k referendu sa v negatívnom a ani v pozitívnom zmysle nezmenil ani po tohtotýždňovom verdikte ústavného súdu.

„Myslím si, že verejnosť túto záležitosť až tak emotívne neprežíva ako niektorí politici. Inštitút referenda ani doteraz nebol vnímaný ako niečo príliš dôležité. Dôkazom toho je, že tak málo ľudí sa na referendách zúčastňovalo,“ povedal portálu Webnoviny.sk.

Koziak by skôr usudzoval, že po výroku ústavného súdu asi pribudne ľudí, ktorí sa budú na referendum pozerať ešte skeptickejšie. Optimistom je ústavný právnik Vincent Bujňák, ktorý si nemyslí, že by sa inštitút referenda oslabil.

Rozhodca bez viny, zodpovedný je hráč

Podľa neho ústavný súd svojím rozhodnutím posilnil priamu demokraciu, pretože na rozdiel od chybných predošlých rozhodnutí z 90-tych rokov povedal, že občania môžu v referende prijímať všeobecne záväzné pravidlá správania sa s právnou silou ústavného zákona, a tieto všeobecne záväzné pravidlá sú v zmysle ústavy tri roky nedotknuteľné.

„To, že referendová otázka bola naformulovaná zle, je zodpovednosť petičného výboru. Prirovnal by som to k futbalovému zápasu: ak dá hráč gól rukou, rozhodca si to pozrie na videozázname a gól neuzná. Nie je to vina rozhodcu, ale hráča,“ povedal Webnovinám Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Za potešiteľné považuje, že ústavný súd sa nepriklonil k názorom niektorých ústavných právnikov, ktorých si váži, no ktorí navrhovali „mačkopsa“, aby ústavný súd referendum umožnil a zároveň povedal, že nie je právne záväzné.

„Toto by bol pre priamu demokraciu najhorší možný scenár, lebo z referenda by sa v rozpore s textom ústavy stal iba drahý prieskum verejnej mienky,“ doplnil Bujňák.

Populistická póza