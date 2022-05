Kollár by za vydanie Fica na väzobné stíhanie hlasoval, keby ho našli s puškou nad mŕtvolou

Hnutie Sme rodina nepodrazilo koalíciu pri hlasovaní o vydaní Roberta Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie. Dopredu koaličným partnerom avizovalo, že sa jeho poslanci zdržia. V diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť to vyhlásil šéf Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár.

Zdôraznil, že v kauze, v ktorej je obvinený Fico, je poškodený aj on, nielen Igor Matovič (OĽaNO) a exprezident Andrej Kiska. Aj preto hnutie Sme rodina nechcelo dať zámienku, že sa jeho poslanci cítia byť zaujatí, a tak sa zdržali.

Fico je vydaný spravodlivosti

Kollár tvrdil, že keby sa našiel Fico „s puškou nad mŕtvolou“, tak by hlasovali za väzobné stíhanie. „On je vydaný spravodlivosti, orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky, môžu robiť a aj robia,“ vyhlásil Kollár.

Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini v relácii povedal, že ani koaliční poslanci nemohli s čistým svedomím hlasovať za vydanie Fica na väzobné stíhanie. „Hlas-SD by nehlasoval ani za vydanie poslanca hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO),“ podotkol Pellegrini. Podľa neho sú stále pochybnosti, či by súd rozhodoval iba na základe faktov.

SaS chce povaliť ďalšiu vládu

Kollár o sporoch v koalícii povedal, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) povalila vládu Ivety Radičovej, Igora Matoviča a po roku má pocit, že treba povaliť aj vládu Eduarda Hegera. Na otázku, čo drží koalíciu pohromade, Kollár odpovedal, že „sme v polčase vládnutia, chceme dokončiť ďalšie reformy“. O SaS povedal, že nemá empatiu voči ľuďom a záleží jej na podnikateľoch. Kollár odmietol, že by sa Ukrajincom pomáhalo na úkor občanov SR. Vysvetlil, že Brusel dovolil využiť Ukrajincom nevyčerpané eurofondy.

Pellegrini uviedol, že sa v priamom prenose ukazuje neschopnosť vlády pomôcť ľuďom na rozdiel od okolitých krajín. „Je mi ľúto, že sa bavíme o blbostiach, ktoré nemajú vplyv na chod štátu,“ podotkol. Podľa neho normálny minister hospodárstva by bol teraz v Katare a rokoval by o dodávkach plynu. Namiesto toho podľa Pellegriniho minister Richard Sulík (SaS) „behá“ s milionármi Geissenovcami po Slovensku, ako keby prišla kráľovná Alžbeta a je z toho pobláznený. Pellegrini povedal, že Hlas-SD bude predkladať k vládnej legislatívnej pomoci ľuďom proti zdražovaniu vlastné pozmeňujúce návrhy. Zdôraznil, že koalícia sa nemôže spoliehať na to, že by Hlas-SD dal k podpore jej návrhov bianco šek.