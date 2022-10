Kollár chce zvýšiť ochranu novinárov predložením novely Trestného zákona, Fico a Matovič z nich robia lovnú zver (video)

Predseda strany Spolu – občianska demokracia a nezaradený poslanec Miroslav Kollár chce zvýšiť ochranu novinárov. Zároveň chce vyvinúť tlak na verejných funkcionárov, aby boli povinní poskytovať novinárom informácie. Do parlamentu predloží novelu Trestného zákona, ktorou chce rozšíriť definíciu chránenej osoby aj o osobu, ktorá šíri informácie slovom, písmom, obrazom alebo inými spôsobmi, robí to pravidelne a otázky sa týkajú verejného záujmu.

Novela priestupkového zákona

V prípade nebezpečného vyhrážania novinárom by potom páchateľ dostal vyšší trest, informoval v stredu advokát a podpredseda strany Spolu– občianska demokracia Pavel Nechala na tlačovej konferencii. Strana chce posilniť práva novinárov na informácie a výpočet osôb povinných poskytovať informácie navrhuje rozšíriť o verejných funkcionárov, teda aj politikov a poslancov Národnej rady SR.

Súčasne navrhujú aj novelu priestupkového zákona, v rámci ktorej chcú zaviesť sankciu za spáchanie priestupku na úseku neposkytnutia prístupu k informáciám. „Novinári tak získajú nástroj, aby silnejšie tlačili na verejných funkcionárov v snahe získať objektívne informácie,“ skonštatoval Nechala. Novinky chce strana Spolu – občianska demokracia presadiť aj v súvislosti s poslednými útokmi ministra financií Igora Matoviča (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti) na novinárov.

Lovná zver z novinárov

Podľa slov Miroslava Kollára robia Robert Fico (Smer-SD) a Matovič z novinárov lovnú zver. „Kam to až môže zájsť, sme videli pri vražde novinára Jána Kuciaka,„ poukázal. To, čo robí Matovič, je podľa Kollára dokonca ešte nebezpečnejšie, ako boli Ficove útoky, a to vzhľadom na narastajúce napätie a radikalizáciu v spoločnosti.

„Boli sme svedkami bezprecedentných útokov Igora Matoviča na novinárov, ktorý vystupňoval svoje dlhodobé verbálne útoky do miery, ktorá nie je akceptovateľná v slušnej spoločnosti a vyčleňujú Igora Matoviča z predpokladov na pôsobenie v akejkoľvek verejnej funkcii,“ povedal Kollár, ktorý verí, že pre navrhované úpravy nájde podporu v parlamente. Podľa neho sú v SaS a aj v poslaneckom klube OĽaNO ľudia, ktorí kriticky vnímajú vyjadrenia Matoviča na adresu novinárov, takže sa bude mať s kým na túto tému rozprávať.