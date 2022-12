Kollár hľadá 90 poslancov, ktorí zahlasujú za predčasné voľby, rokuje najprv s Pellegrinim a Ficom

aktualizované 18. decembra 14:29

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) by mal v nedeľu a v najbližších dňoch rokovať s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a stranou Sloboda a Solidarita (SaS) o nasledujúcom scenári po vyslovení nedôvery vláde.

S dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom je v kontakte na dennej báze. Do úvahy bude brať aj stanovisko predsedu klubu OĽaNO Michala Šipoša. Predseda NR SR to v nedeľu uviedol v relácii RTVS O 5 minút 12.

Smer je stále opozíciou

Povedal, že už rokoval s predsedom s predsedom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim a v nedeľu bude aj s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom. Najskôr musí rokovať s opozíciou, aby našiel 90 poslancov, ktorí zahlasujú za skrátenie volebného obdobia.

Róbert Fico (Smer-SD) sa vyjadril, že situácia na Slovensku je veľmi komplikovaná a panuje tu chaos a rozvrat.

„Privítal by som čo najrýchlejšiu dohodu, pričom za východiskové riešenia považujem skoré demokratické predčasné parlamentné voľby,“ povedal Fico s tým, že rovnako dôležité je riešiť ústavnú zmenu, ktorá by takýmto voľbám predchádzala a je potrebné čo najskôr schváliť rozpočet.

Fico upozornil na to, že sú stále opozíciou a z takejto pozície sa budú k týmto problémom stavať.

Prioritou je rozpočet

Kollár podotkol, že schválenie rozpočtu je momentálne prioritou, pretože ľuďom začali chodiť veľké preddavkové faktúry.

„Dnes ráno som volal s ministrom hospodárstva SR Karlom Hirmanom. Ubezpečil ma, že všetko potrebné na pomoc ľuďom je pripravené, no je potrebné schváliť rozpočet. Vláda to zvládla, urobila nulové navýšenie cien elektrickej energie, čo je v rámci Európy unikátne. Česi platia trikrát toľko ako Slováci a v každej debate a diskusii dávajú za príklad túto vládu za to, čo pripravila,“ uviedol predseda NR SR.

Róbert Fico dodal, že treba spraviť čo najrýchlejšie kroky k schváleniu rozpočtu a smerom k predčasným voľbám.

„Najvýznamnejším posunom by bolo, keby vznikla všeobecná dohoda na tom, že riešením situácie sú predčasné parlamentné voľby. Takáto dohoda tu však nie je. Na strane predčasných volieb dnes stojí prezidentka, celá opozícia, a predpokladám že už aj predseda parlamentu,“ uviedol Fico s tým, že proti predčasným voľbám sú stále strana SaS a hnutie OĽaNO.

Úradnícku vládu nechcú

Fico skonštatoval, že naprieč celým Slovenskom dnes neexistuje politická dohoda, že práve predčasné voľby sú riešením.

„Ak nie je dohoda, tak musí začať silová hra. Buď vyhrá sila, ktorá predčasne voľby v parlamente presadí alebo vyhrá sila, ktorá urobí rekonštrukciu vlády,“ uviedol Fico s tým, že momentálne je nutné o týchto veciach komunikovať, aby prišlo k zhode.

„Myslím si, že sa parlament nedohodne na zmene ústavy, aby sa vôbec mohli voľby konať. Ďalším problémom je rozpočet. My navrhujeme predsedovi NR SR, že sa s ním nebudeme baviť o rozpočte dovtedy, pokiaľ nebude schválená zmena ústavy alebo uznesenie o predčasných parlamentných voľbách. Je tu veľa premenných na to, aby sme to vedeli v nasledujúcich dňoch vyriešiť,“ dodal Fico s tým, že ak verejnosť uvidí, že politici nechcú predčasné voľby, tak to musia občania spraviť za nich 21. januára 2023 prostredníctvom referenda, ktoré by automaticky znamenalo zmenu ústavy.

Kollár reagoval, že referendum podporovať nebude a najskôr bude hľadať spoločné riešenia na upravenie ústavy. So scenárom úradníckej vlády, ktorý by nastal v prípade absencie zhody, vyjadrili nesúhlas obaja diskutujúci.