Kollár je drahou nevestou a pôjde vládnuť s hocikým, myslí si politológ

Predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár je veľmi tvrdý pragmatik, ktorý veľmi dobre číta politiku. Potrebuje vládu, v ktorej by mal podiel a ktorá by dokázala presadzovať to, čo má v politickom programe a k čomu sa zaviazal voličom. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

„Boris Kollár preferuje predčasné voľby, pretože potrebuje vládu, ktorá je funkčná, aby mohol presadzovať svoje politické zámery. Je mu jedno, s kým to bude robiť, ale dôležité je, aby vláda fungovala. Nová 76-ka poslancov, ktorú by teoreticky mohol poskladať dočasne poverený premiér SR Eduard Heger (OĽaNO), by mu toto neposkytovala,“ myslí si Koziak.