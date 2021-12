Kollár je za prísnejší lockdown aj zatvorené školy, ale na povinné očkovanie má Sme rodina jasný názor

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si myslí, že školy sa mali zatvoriť počas lockdownu. „Bola veľká chyba, že to SaS zablokovala,“ vyhlásil Kollár v televízii TA3 v relácii V politike. Podľa neho sa krivka pandémie nezrazí pri otvorených školách.

Ako ďalej uviedol, lockdown mal byť prísnejší, aby sa opatrenia pred Vianocami mohli uvoľňovať. Mrzí ho, že je lockdown, drobní podnikatelia musia mať zatvorené, ale nadnárodné spoločnosti „predávajú všetko“.

Podľa Blanára je stále premiérom Matovič

Počas televíznej debaty Kollár podpredsedu parlamentu Juraja Blanára (Smer-SD) nazval „pán lietadlo“, ktorý nevie nič pochváliť. Kollár sa viackrát ohradil voči vyjadreniam Blanára s tým, že hovorí o veciach v rezortoch, ktoré Sme rodina neriadi.

Príkladom bola e-karanténa. Šéf Sme rodina vyhlásil, že o nej nič nevie a opýta sa na ňu na koaličnej rade.

„Zrejme vám do manuálu napísali nejaké lietadlo,“ reagoval Blanár. Podľa neho ostatné rokovanie parlamentu ukázalo, že sa nič nezmenilo a premiérom je stále Igor Matovič (OĽaNO), ktorý šíri nenávisť voči každému, kto nemá taký istý názor ako on a naberá to stále väčšie rozmery.

Poznamenal, že Matovič v parlamente používal slová ako napríklad „bastardi“. Kollár reagoval, že Blanár ako predsedajúci schôdze mal zasiahnuť.

Sme rodina povinné očkovanie odmieta

K povinnému očkovaniu Kollár vyhlásil, že nemožno deliť ľudí na očkovaných a nezaočkovaných, čo považuje za nebezpečné.

„Sme rodina je absolútne kategoricky proti povinnému očkovaniu. Nikdy nebudem hlasovať za to, aby sme zaviedli povinné očkovanie,“ zdôraznil.

Blanár upozornil, že sa musí dodržiavať princíp dobrovoľnosti. Podľa neho človek by mal prípadné očkovanie konzultovať so svojím lekárom. Rovnako by sa podľa neho nemalo kupčiť s očkovaním, a to zavedením 500-eurových poukážok, ktoré presadzuje minister financií Matovič.