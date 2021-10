Kollár môže byť podľa Haulíka úspešnejší ako jeho predchodca, ale na vstup Spolu do parlamentu to nebude

Nový líder mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár môže byť úspešnejší ako jeho predchodca Juraj Hipš, na samostatný vstup strany do parlamentu to však nebude. Pre agentúru SITA to povedal sociológ Pavel Haulík. Predpokladá, že nakoniec dôjde k zlúčeniu Spolu s Progresívnym Slovenskom (PS) alebo pôjdu tieto strany do koalície.

„V tejto časti politického spektra je príliš široká ponuka. Dôvod, prečo meniť preferencie, nevidím. Pán Kollár nie je natoľko komunikatívne zdatný z pohľadu získavania voličov, že by mohol urobiť nejaký veľký prelom,“ zhodnotil sociológ.

Nezaradený poslanec parlamentu a primátor Hlohovca Kollár sa stal novým predsedom Spolu v sobotu 25. septembra. Presadzuje líniu nespájania sa s PS a tú osobitným hlasovaním potvrdili aj delegáti snemu Spolu.

Konzervativizmus – liberalizmus

Kollár sa ešte pred snemom pre agentúru SITA vyjadril, že Spolu vníma ako nesocialistickú, neetatistickú stranu a predsedníčka PS Irena Bihariová rámcuje svoju stranu ľavicovo. Podľa Haulíka však neetatistická stredopravá strana nemá šancu na päť percent.