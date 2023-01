Kollár: Myslíme si, že lepšie by boli voľby v júni, ale musíme nájsť 90 poslancov

Podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský predloží v parlamente návrh, aby volebné obdobie bolo možné skrátiť aj referendom. Predseda parlamentu a zároveň šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár očakáva od opozície, že tento návrh podporí.

„Nech tu opozícia nevyskakuje, ja som za to, aby to tam bolo, tak nech sa páči, môžu nám za to zahlasovať. My na to dáme našich 18 hlasov a keď sa nazbiera v pléne 90 demokratických poslancov, tak to bude platiť,“ povedal Kollár.

Schôdza parlamentu

Očakáva, že na schôdzu parlamentu, ktorá bude vo štvrtok 26. januára o 10:00, príde návrh bývalej koalície o vykonaní predčasných volieb v septembrovom termíne. Zároveň predpokladá, že opozícia príde s návrhom na júnové parlamentné voľby. Hnutie Sme rodina podľa jeho slov podporí oba termíny.

„Myslíme si, že lepšie by boli voľby v júni, ale musíme nájsť 90 poslancov. Ak ich nenájdeme na jún, musíme sa snažiť nájsť 90 poslancov na september,“ uviedol Kollár. Ak by sa ani to nepodarilo, budú voľby v riadnom termíne vo februári 2024 a dovtedy bude úradnícka vláda.

Predseda parlamentu predpokladá, že hlasovanie o termíne volieb bude v utorok o 17:00. V piatok bude rokovanie do 14:00 a v pondelok parlament nezasadá.

Robenie cirkusu

Kollár povedal, že ho veľmi mrzí, keď šéf Smeru-SD Robert Fico straší prezidentkou a nazýva ju americkou agentkou.

„Keď si stavia hlavu a hovorí, že ak nebudú júnovú voľby, tak septembrový termín nepodporí, tak potom podporí pani prezidentku, ktorú tak nenávidí?“ pýtal sa Kollár. Podľa neho je to len „robenie cirkusu nielen zo strany koalície, ale aj opozície.“ Dodal, že ak Smer-SD príde s májovým termínom volieb, Sme rodina podporí aj ten.

Návrh Juraja Šeligu (Za ľudí) a ďalších poslancov, ktorí chceli v ústave ukotviť Špecializovaný trestný súd a Úrad špeciálnej prokuratúry, klub Sme rodina nepodporil.

Skrátenie volebného obdobia

Kollár to zdôvodnil tým, že Ústavný súd k tomu parlament nevyzýval, vyzýval len na pridanie možnosti skrátenia volebného obdobia uznesením.

„Máme tu 150 poslancov. Keď každý si dá podmienku, jeden bude chcieť chrániť medvede, druhý Špecializovaný trestný súd, tretí žížaly, niekto netopiera, sa tu zbláznime a nikdy to nepríjmeme, takže sme povedali, že nebudeme hlasovať za nič, len za tú absolútnu podstatu,“ povedal Kollár.