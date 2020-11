Kollár nevyhlási voľbu špeciálneho prokurátora skôr, ako bude poznať meno nového generálneho prokurátora

Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) voľbu nového špeciálneho prokurátora vyhlási až vtedy, keď bude zvolený nový generálny prokurátor. Ako ďalej informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou kancelárie NR SR, generálny prokurátor je totiž jedným zo subjektov, ktoré môžu NR SR navrhnúť kandidáta na špeciálneho prokurátora.

„Ďalšie návrhy na voľbu jedného kandidáta na špeciálneho prokurátora môžu NR SR podať podľa zákona aj poslanci NR SR, minister spravodlivosti SR, verejný ochranca práv, rada prokurátorov, profesijná organizácia právnikov a taktiež právnická fakulta vysokej školy so sídlom v SR a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied,” informoval tlačový odbor.

O skoršom zániku funkcie rozhodne až dohoda

Tlačový odbor tiež pripomenul, že v aktuálnom prípade, kedy sa špeciálny prokurátor vzdal svojej funkcie písomným oznámením NR SR, výkon jeho funkcie zaniká podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry až uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie špeciálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené.

„O inom, skoršom dni zániku funkcie špeciálneho prokurátora by mohla rozhodnúť iba dohoda medzi NR SR a špeciálnym prokurátorom. Keďže Dušan K. zaslal NR SR svoje vzdanie sa funkcie špeciálneho prokurátora SR v priebehu novembra, výkon funkcie by mu zanikol až uplynutím januára 2021, ak by dohodou s NR SR nebol stanovený iný dátum zániku jeho funkcie,” dodal tlačový odbor parlamentu.

Oznámenie skončilo v podateľni

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR vo štvrtok potvrdil, že v stredu bolo do podateľne doručené písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie Dušana K. Ten je pre obvinenia z viacerých trestných činov momentálne väzobne stíhaný. Podľa medializovaných informácií mal spolupracovať so zločineckou skupinou takáčovcov ako aj so skupinou okolo Norberta B. a obvinených policajných funkcionárov.

Krátko po zadržaní mu prvá námestníčka generálneho prokurátora pozastavila výkon funkcie. Úrad špeciálnej prokuratúry tak až do zvolenia nového špeciálneho prokurátora vedie zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíro.