Kollár oznámil, kedy bude parlament rokovať o programovom vyhlásení vlády

Národná rada SR (NR SR) bude o Programovom vyhlásení vlády rokovať v piatok 30. apríla od 9:00. V dnešnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal šéf NR SR Boris Kollár (Sme rodina).

Búrlivá diskusia

Ak poslanci neukončia rokovanie v piatok do 19:00, pokračovať budú v pondelok 3. mája od 9:00. Kollár predpokladá, že „diskusia bude veľmi búrlivá zo strany opozície“.

„Aby nebola búrlivá diskusia aj v rámci koalície, tak sme sa dohodli, že pôjde do parlamentu len pôvodné Programové vyhlásenie vlády,“ priblížil s tým, že sa z neho odstráni len to, čo sa už splnilo. Dodal, že nič nové sa do PVV nepridá.

Vláda schválila programové vyhlásenie

Kabinet na svojom stredajšom rokovaní schválil Programové vyhlásenie vlády (PVV). Ako v ňom členovia vlády uvádzajú, v riadení verejných výdavkov budú dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze, aby sa z vybratých daní a odvodov dosiahol maximálny úžitok pre občanov.

Zvýšiť chcú kvalitu vzdelávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sľubujú nastaviť dotačné pravidlá v poľnohospodárstve tak, aby bola podporená produkcia s vyššou pridanou hodnotou a zvýšil sa tak podiel domácich potravín na trhu. Parlament bude o PVV rokovať v piatok 30. apríla od 9:00.

„Nepoľavíme v posilňovaní sociálnych istôt občanov, sme odhodlaní uskutočňovať účinné kroky pri odstraňovaní chudoby a segregácie sociálne vylúčených spoločenstiev,” píše sa ďalej v materiáli. Vláda SR vysoko hodnotí členstvo Slovenska v Európskej únii a plne si je vedomá záväzkov v rámci Severoatlantickej aliancie, „ktorá je bezpečnostnou zárukou prlie našich občanov, že môžu žiť v mieri.”