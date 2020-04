Kollár podľa politologičky pokračuje v predvolebnej stratégii, komunikácia s opozíciou je zvláštna

Komunikácia predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) s opozičnými stranami je mierna, neštandardná a miestami sa snaží nadobúdať štátnické črty. Pre agentúru SITA to uviedla politologička z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová.

Svojou komunikáciou smerom k opozícii sa podľa nej Kollár pokúša vyvolať dojem, že je nad vecou, objektívny a ide mu len o blaho Slovenska. Šéf zákonodarného orgánu vo svojich doterajších vyjadreniach často oceňoval spoluprácu s opozičnými stranami Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), a ďakoval im za podporu vládnych návrhov zákonov. Z radov opozície tiež zaznievajú slová chvály na jeho doterajšie pôsobenie.

Sme rodina je osamelým jazdcom

Kollár podľa politologičky pokračuje vo svojej predvolebnej stratégii, počas ktorej sa držal bokom od ostatných strán, „ale ak to uznal za vhodné a pre svoju stranu priaznivé, pridal sa„. „Pripomeňme si, že hnutie Sme rodina hlasovalo počas predchádzajúceho volebného obdobia v niektorých prípadoch s vtedajšou koalíciou. Tesne pred tohtoročnými februárovými voľbami Kollár čoraz častejšie komunikoval kľúčovú úlohu svojho hnutia pri skladaní novej koalície pre volebné obdobie 2020 až 2024,” pripomenula Dulinová Bzdilová.

Podpredseda NR SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v stredu 22. apríla pred zvolaním poslaneckého grémia v pléne povedal, že ho zvoláva v mene troch poslaneckých klubov Smer-SD, ĽSNS a Sme rodina. Podotkol, že Kollár mu dovolil „použiť“ klub hnutia Sme rodina kedykoľvek, keď bude chcieť zvolať poslanecké grémium. Politologička za tým vidí to, že Sme rodina je aj napriek svojej účasti v súčasnej koalícii špecifickým, osamelým jazdcom a vytvára si tak svoj priestor pre lavírovanie v „slovenských politických vodách”.

Správa sa ako podnikateľ

Zdôraznila, že Kollár už viackrát naznačil, že nemá problém spolupracovať s nikým, komu ide o zlepšenie situácie na Slovensku. „Stopkou sú však pre neho strany ĽSNS a Smer-SD. S nimi by do koalície nešiel, lebo sú preňho za červenou čiarou. Chuť s nimi bližšie spolupracovať je však minimálne zvláštna,” myslí si Dulinová Bzdilová. Kollár sa podľa nej nespráva ako štandardný politik, ale skôr ako podnikateľ. Sám pri svojom vstupe do politiky tvrdil, že politikom nie je.

Politologička taktiež poukázala na fakt, že takáto spolupráca medzi koalíciou a opozíciou nie je na slovenskej politickej scéne štandardom. „Podľa môjho názoru nesúvisí s koronakrízou. Je skôr o osobnostných nastaveniach politikov. V tomto prípade Pellegriniho a Kollára a ich straníckych stratégiách. Napriek občasným rôznym vzájomným kritickým vyjadreniam dali jasný signál, že ich spolupráca môže aj v budúcnosti pokračovať. Akým spôsobom, uvidíme,” uzavrela Dulinová Bzdilová.