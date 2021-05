Kollár potvrdil slová prezidentky a premiéra. Priznal, že stretnutie v budove SIS inicioval on

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) poslancov v pléne informoval, že prezidentka Zuzana Čaputová aj premiér Eduard Heger (OĽaNO) hovorili pravdu, keď informovali verejnosť, o čom bolo stretnutie na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS).

Povedal to novinárom počas mimoriadnej schôdze k tomuto stretnutiu. Podotkol, že na stretnutí nepreberali živé veci ani sa nerozprávali o exriaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskom.

Kollár potvrdil slová prezidentky a premiéra

„Potvrdzujem slová pani prezidentky a potvrdzujem slová pána premiéra, ich stanoviská k tomuto stretnutiu, ktoré sa konalo v budove SIS. Jasne som to povedal v rozprave a ešte raz som to prízvukoval v mojej faktickej poznámke,“ zdôraznil.

Slová podľa neho potvrdil aj súčasný riaditeľ SIS Michal Aláč, ktorý dostal otázku od opozície, či sa bavili o živých veciach. Politici by podľa šéfa parlamentu nemali vstupovať do živých vecí a nemali by organizovať chod polície.

Iniciátorom stretnutia bol Kollár

Kollár dodal, že stretnutie na pôde SIS inicioval on. Podľa svojich slov poprosil premiéra, aby ho zvolal.

„Pán premiér toto stretnutie zvolal, lebo tie informácie sú závažné a bolo treba sa o nich spoločne poradiť a porozprávať. Cez to všetko potvrdzujem to, čo povedala pani prezidentka a pán premiér – nehovorili sme o živých veciach a v žiadnom prípade nepadlo slovo Vladimír P.,“ zdôraznil.

Tajné stretnutie v budove SIS

V pondelok 17. mája sa v budove SIS uskutočnilo stretnutie najvyšších ústavných činiteľov a vysokých predstaviteľov štátu.

Svoju účasť na stretnutí agentúre SITA potvrdili prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Heger, predseda NR SR Kollár, minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), generálny prokurátor Maroš Žilinka a šéf policajného zboru Peter Kovařík.

Podľa medializovaných informácií boli v sídle SIS aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, šéf SIS Michal Aláč a šéf inšpekcie ministerstva vnútra Adrián Szabó.