Kollár: Rozhodnutie prezidentky podporiť zmluvu s USA rešpektujem

Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej podporiť obrannú dohodu medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) rešpektuje.

Ako uviedol vo štvrtok 20. januára v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane, svoje rozhodnutie slovenská hlava štátu dostatočne odôvodnila a vyargumentovala. Zároveň doplnil, že ak by sa aj prezidentka v tejto súvislosti obrátila na Ústavný súd SR, hnutiu Sme rodina by to neprekážalo.

„Ona je zodpovedná, je vrchná veliteľka ozbrojených síl, a preto má na svojich pleciach zodpovednosť s tým spojenú,“ doplnil Kollár.