Kollár sa nechce začať správať ako papaláš, bývanie v štátnej vile odmieta aj Matovič

Dezignovaný premiér Igor Matovič (OĽaNO) a ani budúci predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nevyužijú možnosť bývania v štátnych vilách po tom, čo sa ujmú najvyšších ústavných funkcií.

Budúci premiér je lokálpatriot

Matovič aj Kollár uviedli, že zostanú vo svojich vlastných domoch v Trnave a v Bratislave.

Líder OĽaNO vysvetlil, že dvadsať rokov svojej žene sľubuje, že postaví dom a snaží sa o to posledných päť rokov. Radšej chce podľa vlastných slov bývať vo svojom v Trnave. „Asi by som nedokázal prespávať niekde ako lokálpatriot,“ priblížil.

Podľa Kollára by štátna vila mala byť využitá lepšie ako na bývanie pre predsedu parlamentu. „Mám vlastný dom. Nevidím dôvod, prečo by som sa mal začať správať ako papaláš. Nerobil som to tridsať rokov,“ uviedol.

Byt veľký tristo metrov štvorcových

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík pripomenul, že Národná rada SR má v objekte historickej budovy parlamentu na Župnom námestí v Bratislave byt veľký tristo metrov štvorcových. Odporučil Kollárovi, aby si ho išiel pozrieť.

Sulík ho ako šéf parlamentu za vlády Ivety Radičovej nevyužíval a ani raz tam nebol. Dôvodom je, že budova je nonstop strážená. Človek má podľa neho čudný pocit, keď niekto zapíše, kedy prišiel. „To ani moja žena nerobí, kedy som prišiel domov,“ podotkol.

Kollár dodal, že ak by sa mal do tohto bytu nasťahovať so všetkými svojimi deťmi, tak by sa tam nezmestili. Boris Kollár má desať detí.