Kollár sa nenechá vydierať a hovorí, že sa možno naplní povolebný Sulíkov sen

Vládna koalícia môže bez problémov fungovať ďalej so 78 poslancami. Pre médiá to vo štvrtok uviedol predseda parlamentu Boris Kollár v reakcii na kritiku, že jeho hnutie Sme rodina môže prípadným odchodom „povaliť“ súčasnú koalíciu. „Akurát sa naplní Sulíkov sen, keď hneď po voľbách utekal za Matovičom a povedal mu, že urobme to sami bez Kollára,“ povedal šéf parlamentu.

Sme rodina sa nenechá vydierať

Kollár v súčasnosti čelí kritike koaličných partnerov pre kauzu diplomovej práce, pričom prípadný odchod z koalície hnutie Sme rodina zatiaľ nevylúčilo. „My nie sme prilepení na stoličkách a vydierať sa nenecháme,“ vyhlásil Kollár.

Predseda parlamentu zároveň povedal, že v súvislosti s kauzou diplomovej práce sa na popud koaličných partnerov najskôr ospravedlnil, potom oznámil, že nebude používať titul a následne sa ospravedlnil znovu aj za formu komunikácie.

SaS vyzvala Kollára na odstúpenie

Niektorým to podľa neho však stále nestačilo. „Potom prišli a povedali – bolo by dobré, keby si odstúpil. A ja sa pýtam, toto nie je vydieranie?“ opýtal sa Kollár.

Myslí si pritom, že keby tak urobil, následne by mohli niektorí partneri žiadať jeho odchod z parlamentu alebo rozpustenie strany. „Uvidíte, ako nádherne sa zo všetkých tých stoličiek hnutie Sme rodina odlepí,“ povedal. O celej veci však podľa Kollára bude ešte rokovať poslanecký klub hnutia. „My sme jednotní v tomto,“ dodal.

Poslanecký klub strany Sloboda a Solidarita (SaS) vyzval v stredu Kollára na odstúpenie z pozície predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Oznámila to predsedníčka poslaneckého klubu strany Anna Zemanová a predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Ten zároveň potvrdil, že strana pre kauzu Kollárovej diplomovky z vlády neodíde.

Na rezignáciu predsedu parlamentu vyzvala aj koaličná politická strana Za ľudí