Kollár sa neospravedlní, lebo jeho diplomovka je v poriadku. Titul magister, ale v politike používať nebude

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) nebude v politike používať titul magistra. Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v budove NR SR.

„Všetci ma dobre poznáte a každý vie, kto som, čo robím, aký život som viedol a čo všetko som urobil. Pomáham ľuďom 30 rokov a už len kvôli tomu som uveriteľný. Všetky voľby sú o emóciách, nie o tom, koľko titulov máte pred menom či za menom,“ priblížil Kollár.

Postup v súlade so zákonom

Zopakoval, že jeho diplomová práca je v poriadku, čo v stanovisku potvrdila aj Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, na ktorej svoj titul získal. „Na každej strane mojej diplomovej práce som citoval správne, rovnako správne som uvádzal aj zdroje,“ ozrejmil predseda parlamentu.

Nebude sa preto v tejto súvislosti ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. „Do politiky som nevstupoval kvôli tomu, že som magister, ale kvôli tomu, že ľuďom pomáham a robím to zo srdca. Takýmto hlúpym spôsobom vnášať rozpor do vládnej koalície preto nedovolím,“ uviedol Kollár.

Otvorená debata s Matovičom

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša.

Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a témou jeho diplomovky bola „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“.

Samotný Kollár v reakcii na to odmietol, že by bola jeho diplomová práca plagiátom. Vo svojom vyhlásení z 23. júna preto nevidel dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Zdôraznil, že prácu písal sám, a to niekoľko mesiacov.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) ozrejmil, že nebude vyzývať Kollára na odchod z funkcie, pretože chce udržať stabilitu vládnej koalície. Ako však napísal 25. júna vo svojom profile na sociálnej sieti, s predsedom parlamentu sa k tejto veci rozprával dve hodiny. „Bola to veľmi otvorená debata a nebola márna,“ priblížil premiér.