Kollár sa už tešil na nových členov poslaneckého klubu, Podmanický ho však schladil

Nezaradený poslanec Ján Podmanický by nevstúpil do parlamentného klubu Sme rodina. Ďalší nezaradený poslanec Jozef Šimko označil vstup do klubu Sme rodina za predčasnú otázku. Obaja poslanci to povedali pre agentúru SITA po tom, čo predseda Sme rodina Boris Kollár v nedeľu 19. septembra v relácii RTVS O 5 minút 12 uviedol, že v krátkom čase bude mať jeho hnutie 22 členov poslaneckého klubu.

Kollár sa takto vyjadril v súvislosti s odchodom šiestich poslancov Za ľudí do klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorý je druhým najsilnejším po klube Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO), takže SaS by mohla žiadať post šéfa parlamentu.

Podmanický predpokladá koordinovaný postup

„Isto nie,“ odpovedal Podmanický na otázku, či by vstúpil do poslaneckého klubu Sme rodina. Podmanický je vo vedení mimoparlamentnej strany Život – národná strana spolu s ďalšími nezaradenými poslancami Tomášom Tarabom, Filipom Kuffom a Štefanom Kufftom.