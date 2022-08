Kollár si nevie predstaviť vládnutie menšinovej vlády, Matovič a Sulík by si mali vyriešiť konflikt medzi sebou

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár si nevie predstaviť vládnutie menšinovej vlády, najmä v súčasnej postpandemickej situácii a energetickej kríze. Je to na strane Sloboda a solidarita, aby urobila kompromis.

Za možný kompromis považuje odchod oboch ministrov, hospodárstva aj financií. Podľa neho je to však konflikt ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra hospodárstva Sulíka (SaS) a oni by si to aj mali vyriešiť medzi sebou. Boris Kollár to povedal po stretnutí koaličných partnerov.