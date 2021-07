Kollár: Sme rodina nezahlasuje za zákon, ktorý zvýhodňuje očkovaných

aktualizované 23. júla, 15:58

Sme rodina nezahlasuje za novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou majú zaočkovaní získať výhody.

Vyhlásil to v piatok predseda parlamentu a hnutia Boris Kollár (Sme rodina). Zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať po novom viac slobody, napríklad pri vstupe do prevádzok či na hromadné podujatia.

Absolútne obmedzovanie ľudí

Kollár pripomenul, že pred mesiacom predmetnú právnu úpravu vetovali a nedostala sa tak na rokovanie Národnej rady SR. Ako uviedol, tzv. očkovací zákon hnutie nepodporuje aj pre to, že k nemu dostal len prísľuby o tom, že možno budú hradené dva PCR testy a na antigénové testovanie budú musieť ľudia chodiť do nemocnice.

„Pýtam sa, ako budú ľudia chodiť 30, 40 kilometrov za 5 eurový antigén,“ povedal predseda parlamentu s tým, že ide o absolútne obmedzovanie ľudí. Podotkol tiež, že nie je vyriešená ani situácia s pendlermi. Hnutie požaduje, aby pendleri chodili do práce bez akéhokoľvek problému len na základe preukazu pendlera.

Kollár nechce finančne ruinovať rodiny

Ak sa situácia zhorší, potom sa môžu podľa neho pravidlá prehodnotiť. Ak pendlerov štát obmedzí, mal by PCR testy v plnej miere hradiť.

Predseda hnutia Sme rodina opakovane zdôraznil, že očkovanie je jediná cesta k slobode a je za to, aby sa ľudia očkovali v čo najväčšej miere. „Absolútne však odmietame kategorizovať ľudí na dve kategórie, teda tých, ktorí sú očkovaní a môžu všetko a tých, ktorí nie sú a nemôžu nič alebo ich to bude stáť finančné zruinovanie rodín,“ uzavrel Kollár.