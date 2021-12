Kollár: Sulík asi potrebuje rozbiť aj Hegerovu vládu. Má to v genetickej výbave (rozhovor)

Hnutie Sme rodina nepodporilo reformu nemocníc a ani národných parkov. Šéf OĽaNO Igor Matovič napriek tomu lídra Sme rodina Borisa Kollára nekritizuje tak ako predsedu SaS Richarda Sulíka. Prečo je to tak?

Kollár v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že možno je to tým, že on nekritizuje osobne. Základom je slušnosť a neurážať sa navzájom. Kollár odpovedal tiež na otázky, či koalícia vydrží do konca volebného obdobia alebo či sa zavedie parlamentná stráž.

Vyjadril sa tiež k tomu, či by si nezaočkovaní ľudia nad 60 rokov veku mali priplácať za zdravotnú starostlivosť. Povedal, v kom vidí budúceho lídra Sme rodina.

Dobré vzťahy s každým?

Predseda SaS Richard Sulík tento týždeň v diskusnej relácii Braňo Závodský naživo vyhlásil, že ak hnutie Sme rodina hlasuje proti kľúčovým reformám, tak v koalícii nemá čo robiť a že na vašom mieste by v takej koalícii nebol. Čo na to hovoríte?

Pán Sulík už rozbil dve vlády. Najprv to bola po roku vláda Ivety Radičovej, potom položil vládu Igora Matoviča. Bude rok od začiatku vlády Eduarda Hegera a mám pocit, že už asi potrebuje rozbiť aj tú. Je mi ho ľúto, možno je to nejaká úchylka alebo niečo podobné. Nebudem sa radšej k týmto výstrelkom pána Sulíka vyjadrovať, ktorý má zjavne v genetickej výbave pokladať vlády.

Líder OĽaNO Igor Matovič zasa na vašu adresu povedal, že ste sa niečo naučili od Richarda Sulíka a myslíte si, že vám to pomôže v percentách. Ste toho názoru, že reformy tak, ako boli navrhnuté, by vám ubrali z verejnej podpory?

Nehovorím, že budem získavať na percentách, ale určite by mi to ubralo na podpore, keby som podviedol ľudí. Ľuďom v regiónoch som sľúbil, že sa ich zastanem. Oni totiž mali v rámci reforiem nejaké požiadavky, ktoré neboli vypočuté. Bola tu určitá iniciatíva županov, tak chcete mi povedať, že všetci župani sú hlúpi? Alebo že je hlúpa odborná lekárska verejnosť, združenie lekárov či zástupcovia odborov? Všetci mali nejaké požiadavky a ja som koaličným partnerom povedal, že ak budú splnené a implementujú ich do zákonov cez pozmeňujúce návrhy, tak nie je problém a v hnutí Sme rodina za to zahlasujeme. Prebehli isté rokovania, zainteresované strany mi prišli povedať, že sa nič nepodarilo, ich požiadavky neboli splnené, tak ja teraz mám tých ľudí podraziť? Veď by som sa nemohol ráno na seba pozrieť do zrkadla. Tak som zahlasoval proti. To je celé.

Máte aj napriek tomu naďalej lepšie vzťahy s Igorom Matovičom ako s Richardom Sulíkom?

Ja mám stále dobré vzťahy s každým. Nielen s Igorom Matovičom, ale aj s Veronikou Remišovou, Richardom Sulíkom, Petrom Pellegrinim, aj s Marianom Kotlebom.

Prečo vás potom Igor Matovič nekritizuje tak, ako Richarda Sulíka, hoci vy ste nepodporili reformu nemocníc či národných parkov?

Možno preto, že keď mám ja nejakú výhradu, tak nekritizujem človeka osobne. Ak mám napríklad výhradu voči návrhu Igora Matoviča, tak sa snažím riešiť problém v tom návrhu, ale nepoviem, že Igor Matovič je hlupák, ako to robil Richard Sulík. Nemôžete vystupovať voči človeku osobne, vyťahovať nadávky, urážky, animozity a dehonestovať ho. Základom je zachovávať voči sebe slušnosť, rešpektovať osobnú integritu a neurážať sa navzájom.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 16. december 2021. Foto: SITA/Jana Birošová

Dokázala by koalícia vládnuť bez Sme rodina?

Nedokázala, lebo by nemali dostatok hlasov, iba 74. Myslíte si, že tí dvaja nezaradení poslanci (Miroslav Kollár a Tomáš Valášek, pozn. SITA) budú hlasovať za všetko, čo si vláda vymyslí? Nie, museli by s nimi začať obchodovať, kupčiť. Navyše, to nie je také jednoduché, jedenkrát sa dá, že naženiete všetkých koaličných poslancov na hlasovanie, ale ak máte normálne fungovať, tak to nie je možné. Nie každý zákon totiž má úplnú podporu zákonodarného zboru. Vládnuť so 74-kou sa proste nedá.

Toto volebné obdobie referendum neskráti

Vydržíte teda ako štvorkoalícia do konca volebného obdobia?

Nedá sa inak, ako vydržať, lebo nemáme zákonnú možnosť to skrátiť. Museli by sme zmeniť ústavu, ale ak by sme to aj spravili, tak to nemôže platiť retrospektívne. Až od roku 2024 by tak mohol platiť zákon, ktorý by hovoril, že sa dá skrátiť volebné obdobie vlády. Ak už budete kandidovať v danom období, stanete sa poslancom, zložíte poslanecký sľub, tak zároveň viete, že vaše volebné obdobie sa môže skrátiť, kdežto v súčasnosti sú tu poslanci na štyri roky a majú ústavné právo byť poslancami celé štyri roky. Nemôže sa niekto len tak rozhodnúť im to ústavné právo zobrať.

Čiže v tomto volebnom období už nebude možné referendom skrátiť volebné obdobie vlády?

Presne tak. My vieme upraviť ten zákon tak, aby to bolo možné do budúcnosti.

A urobíte to?

Budem sa o to snažiť. Výhrady voči tomu by nemali ani ostatní koaliční partneri. Na poslednej koaličnej rade som tento návrh predniesol, no zatiaľ som nenašiel podporu. Urobím preto druhý krok a v parlamente zvolám okrúhly stôl, za ktorý pozvem všetkých lídrov parlamentných politických strán a dohodneme sa, čo budeme robiť ďalej. Budeme to musieť riešiť, lebo chcem, aby tu takáto možnosť bola.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 16. december 2021. Foto: SITA/Jana Birošová

V Národnej rade SR často odznejú aj expresívne či emočné vyjadrenia. Ako chcete dbať na to, aby sa v parlamente diskutovalo v medziach slušnosti?

Je to na danom predsedajúcom, ktorý v tom momente vedie schôdzu. Tá situácia sa ale dá zvládnuť. Viete vypnúť mikrofón, viete zasiahnuť, prerušiť schôdzu. Spravíte to danému poslancovi dvakrát-trikrát-štyrikrát, tak si potom premyslí, či bude v pléne vykrikovať a urážať niekoho, ak za to príde o mesačný plat.

Čiže siahnutie na plat považujete za účinnejšie ako zavedenie parlamentnej stráže?

Siahnuť na plat poslancovi je vždy najúčinnejší spôsob.

Takže od nápadu zaviesť na podobné prípady parlamentnú stráž sa upustilo?

Áno, zatiaľ to nie je potrebné. Je to v súčasnosti v takom stave, že si vieme pomôcť týmito spôsobmi.

Keďže Slovensko je už druhým rokom zmietané pandémiou, padol tu pred niekoľkými mesiacmi aj taký návrh, že by Národná rada SR mohla rokovať online. O tomto sa ešte diskutuje?

Nie, lebo na to by sme potrebovali investovať veľké peniaze do techniky a technológie a v súčasnosti na to financie nemáme. Aj keby sme chceli zaviesť takýto systém, museli by sme ho obstarávať, pretože to nevieme len tak ísť a kúpiť. Stálo by to niekoľko miliónov. Po verejnej súťaži by sme to potom mohli začať objednávať, čiže celé by to trvalo približne dva a pol roka a v tom čase už dávno nebudeme vedieť, čo je to pandémia.

Nevylučujem nikoho zo spolupráce. Samozrejme, že v hnutí máme problém s extrémizmom, ale napríklad členovia strany Hlas sú odídenci zo strany Smer.

Ktoré politické subjekty vylučuje Sme rodina zo spolupráce?

Nevylučujem nikoho zo spolupráce. Samozrejme, že v hnutí máme problém s extrémizmom, ale napríklad členovia strany Hlas sú odídenci zo strany Smer. Netvárme sa, že sú to noví ľudia, sú to stále tí istí smeráci, ktorí tu 20 rokov bačovali. Musíme počkať, ako sa budú správať, ako budú pristupovať k viacerým otázkam spoločenského života, ako je vakcinácia, zahraničná a vnútorná politika, či akým spôsobom budú robiť opozičnú politiku. Toto všetko ich bude predurčovať k nejakému väčšiemu alebo menšiemu koaličnému potenciálu.

A s kotlebovcami vylučujete spoluprácu?

Pokiaľ si nevysporiadajú svoje problémy s holokaustom, či bol alebo nebol, a budú velebiť Jozefa Tisa, tak veľmi ťažko s nimi budeme spolupracovať.

V kom vidíte budúceho lídra Sme rodina?

Ťažko povedať, ale keby som sa ja rozhodol odísť z postu predsedu hnutia, tak si myslím, že by to mohol prebrať Milan Krajniak.

Pandéma je ťažká, ale už v tom vieme chodiť

Súčasná vláda riešila všetky tri vlny pandémie. Ako ich zvládla?

Nebol žiadny manuál. Prebrali sme vládu po Petrovi Pellegrinim, ktorý urobil lockdown. Zavrel celú ekonomiku a v nemocniciach bolo dvadsať ľudí. Úplne inak sa zvláda krajina, keď je v nemocniciach dvadsať ľudí a keď bolo v druhej vlne takmer 4-tisíc. Teraz je ich niečo vyše 3-tisíc. Je to veľmi ťažké, ale vieme v tom už chodiť. Máme skúsenosti z prvých dvoch vĺn, tak už je to o trochu lepšie, lebo už vieme, čo nás čaká. Bohužiaľ, teraz sa na nás valí ďalšia mutácia omikron, ktorý je veľmi infekčný.

Považujete súčasné opatrenia za dostatočné?

Keby som to ja riešil, asi by som išiel rakúskou cestou. Zavrel by som to o týždeň skôr, ale aj so školami. Veľmi ma mrzí, že sme nechali otvorené školy, kde sa vírus množil a deti ho doniesli domov rodičom. Tam sme urobili chybu, ale tak si to presadil jeden koaličný partner. Bohužiaľ.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 16. december 2021. Foto: SITA/Jana Birošová

Mali by sa školy 10. januára otvoriť?

Asi áno. Keď uvidíme, že čísla sú v poriadku, tak mali. Pokiaľ udrie omikron, tak rozhodne nie.

Prečo sa vláda a koaliční politici neriadia odporúčaniami odborníkov?

Odborník by zavrel aj Volkswagen, ale potom môžeme zavrieť celú republiku. Potom nebudú výplaty, dôchodky, nebude nič. Máme dvoch ministrov, ktorí sú za to zodpovední. Minister hospodárstva Sulík, ktorý musí vyvažovať odporúčania pandemickej komisie a musí zachrániť ekonomický život tejto krajiny. Potom tu máme ministra zdravotníctva Lengvarského, ktorý musí chrániť zdravie. Musíme medzi tým nájsť nejaký vyvážený kompromis, aby sme mohli zaviesť také opatrenia, ktoré nás nezabijú nielen zdravotne, ale aj ekonomicky.

Richard Sulík to nerobí pre percentá, ale preto, aby zachránil obchodníkov. Prikláňam sa k tomu, že to treba vyvážiť. Nemôžeme všetko zavrieť.

Súhlasíte s Richardom Sulíkom, ktorý sa vyjadril, že bude ignorovať odporúčania konzília?

Je to veľmi nešťastné vyjadrenie. Nemal by ignorovať, rovnako ako by pandemická komisia nemala ignorovať Richarda Sulíka v jeho ekonomických požiadavkách. Je to poradný orgán, ktorý môžeme vypočuť a aj nemusíme.

Nesúvisia vaše rozhodnutie s obavou, že stratíte podporu verejnosti a preto protipandemické opatrenia zmierňujete?

Richard Sulík to nerobí pre percentá, ale preto, aby zachránil obchodníkov. Prikláňam sa k tomu, že to treba vyvážiť. Nemôžeme všetko zavrieť.

Očkovanie áno, ale dobrovoľne

Slovensko patrí v zaočkovanosti pod priemer celého sveta. Je na úrovni rozvojových krajín a dobiehajú nás aj niektoré africké štáty. Kde je hlavný problém, že sa ľudia nechcú očkovať?

Každý štát má určité percento antivaxerov. Aj vo Švédsku, ale tam majú vyše 80-percentnú zaočkovanosť preto, lebo opozícia nezneužíva antivaxerov na politický boj a na naháňanie si preferencií. Hovoria, že očkovanie je sloboda, ochrana vás, vašej rodiny a blízkych. Na Slovensku celá opozícia využíva očkovanie v boji na získanie percent. Takto zneužíva ľudí ako rukojemníkov a doslova ich ženie na smrť.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 16. december 2021. Foto: SITA/Jana Birošová

Sme rodina je proti povinnému očkovaniu. Vy sám ste zaočkovaný. Uznávate teda, že sloboda je viac ako zdravie, alebo nie celkom veríte vedcom?

Nie, sloboda je viac. Je to vlastne najviac, čo môžete mať. V rámci slobody sa môžete dobrovoľne rozhodnúť, či sa dáte očkovať alebo nedáte. Keď sa nedáte, vystavujete riziku seba, svoju rodinu, že zomriete. Že nebudete vidieť vyrastať svoje deti. Deti si neužijú svojich rodičov. Je to na osobnom rozhodnutí.

Tým, že sa ľudia nechcú dať zaočkovať, sú zahltené nemocnice. Je vyťažený zdravotnícky personál. Budete za to, aby sa zdravotníkom pridalo na platoch?

Rozhodne áno, ale som aj za to, aby sa podporilo očkovanie 300 eurami. Som za to, aby sa urobil akýkoľvek krok, aby sme chránili najzraniteľnejších, a to sú kategórie 60+.

Sloboda je viac. Je to vlastne najviac, čo môžete mať. V rámci slobody sa môžete dobrovoľne rozhodnúť, či sa dáte očkovať alebo nedáte. Keď sa nedáte, vystavujete riziku seba, svoju rodinu, že zomriete.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO nedávno povedal, že vláda nemá momentálne financie na zvyšovanie platov zdravotníkov.

Je mi to veľmi ľúto, ale pevne verím, že keď sa nám podarilo urobiť rozpočet s rezervou 500 miliónov, tam by sa dali nájsť prostriedky na zdravotníkov.

Ak nezaberie očkovací príspevok štátu 300 eur, malo by sa pristúpiť k povinnému očkovaniu ľudí nad 60 rokov?

Myslím si, že to zaberá a očkovanie nám veľmi pekne ide. Takže nie je dôvod rozmýšľať nad povinným očkovaním.

Nie je ani dôvod rozmýšľať, keby sa ľudia nad 60 rokov nedali zaočkovať, tak by si priplácali za zdravotnú starostlivosť?

V žiadnom prípade. Tí ľudia si platia za zdravotnú starostlivosť celý život. Odovzdali tomuto štátu dane a odvody a majú mať zabezpečenú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Nečakajte, aby som takúto primitívnu hlúposť podporil.

A čo majú povedať ľudia, ktorí doma v bolestiach čakajú na operáciu?

To je problém slovenského zdravotníctva. V Maďarsku to vyriešili. Majú toľko lôžok, že prijmú každého a biela medicína ďalej funguje. Nemalo sa dvadsať rokov rozkrádať. Pripisujem to na vrub Smeru, lebo zdravotníctvo je v rozklade.

Sporný paragraf 363 meniť nechce

Paragraf 363 Trestného poriadku dáva veľkú moc do rúk generálnemu prokurátorovi, ktorý môže zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak ním bol porušený zákon.

Áno, už pätnásť rokov. Je zaujímavé, že si novinári všimli paragraf 363 po pätnástich rokoch. Zaviedol ho terajší špeciálny prokurátor, vtedy minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Pätnásť rokov to nikomu nevadilo, pätnásť rokov sa ten paragraf využíva. Pätnásť rokov je 600 až 700 žiadostí ročne adresovaných generálnemu prokurátorovi na využitie paragrafu 363 a kladne sa vyhovie približne 15 až 17 percentám. Terajší generálny prokurátor za minulý rok kladne posúdil takýchto sťažností v nejakých 13 percentách, teda menej ako po iné roky. Keby si na Slovensku všetci prokurátori a vyšetrovatelia poctivo robili svoju prácu, tak by sa nikdy paragraf 363 nevyužíval. To je len na to, keď tam tí dole urobia chybu, aby ste mali právo opravy. To je správne. Som za to, aby to bolo ďalej.

Keby si na Slovensku všetci prokurátori a vyšetrovatelia poctivo robili svoju prácu, tak by sa nikdy paragraf 363 nevyužíval.

Ale vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy paragrafu 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala pôvodnému zmyslu.

Môžeme ho preskúmať. Som za. Môže zostať tak, ako je. Môže byť upravený, môže byť zrušený. Z toho vyplýva hocičo.

Trváte na tom, aby ten paragraf zostal v tej podobe, ako je?

Áno, ďalej na tom trváme.

O nájomných bytoch budeme musieť rokovať

Zákon o podpore štátneho nájomného bývania, ktorý je jeden z kľúčových zákonov Sme rodina, sa opäť odložil. V čom je problém?

Nemáme ešte súhlasné stanovisko všetkých koaličných partnerov. Keď sme pripravovali novelu zákona o verejnom obstarávaní, tak tam bolo 300 pripomienok a tiež nám trvalo trištvrte roka, než sme to poopravovali, každému vyšli v ústrety a než sme odmietli, čo bolo nezmyselné. Na konci dňa sme prišli k záveru a zákon platí. Takisto máme pripravený stavebný zákon a rovnako zákon o výstavbe nájomných bytov. Urobím všetko pre to, aby to prešlo. Vo Viedni sú státisíce nájomných bytov používaných takýmto spôsobom. Majitelia Kooperativy chcú dať 1,5 miliardy do výstavby nájomných bytov na Slovensku. Už majú dokonca vykúpené pozemky, urobené stavebné povolenia a čakajú na tento zákon, aby mohli spustiť výstavbu bytov.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár počas rozhovoru pre spravodajskú agentúru SITA. Bratislava, 16. december 2021. Foto: SITA/Jana Birošová

Čo keď SaS bude naďalej proti?

Budeme musieť rokovať, kým zapracujeme všetky ich výhrady a bude sa to dať prijať.

To môže byť aj do konca volebného obdobia.

Dúfam, že nie. Však aj SaS potrebuje nejaké zákony prijať.

Nebude ten projekt ziskový pre developerov a stratový pre štát?

Prečo by mal byť stratový pre štát? Pri modeli, ktorý sme pripravili, nesmieme použiť rozpočet štátu. Ako chce byť stratový pre štát, keď to štát nebude stáť ani jedno jediné euro? Budeme používať dlhodobé peniaze investorov, dôchodkových fondov, poisťovní. Oni financujú tieto projekty.