Kollár udrie na Matoviča, ale na hranu sa pre ministra Mikulca zrejme nepostaví

Tento týždeň by sa mohlo ukázať, ako vážne je ohrozené kreslo ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Osamotená opozícia funkciou Mikulca nezatrasie. V prípade, že na jeho odchod zatlačí aj koaličná Sme rodina a svoju požiadavku by nastolila ultimatívne, koalícia by sa ocitla vo veľkých problémoch.

Hnutie Sme rodina má s Mikulcom dlhodobý problém, ktorý trvá odvtedy, čo vo väzbe s obvinením z korupcie skončil nominant hnutia a bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský. Jeho brat, poslanec Sme rodina Peter Pčolinský, otvorene hovorí, že Mikulec a policajný prezident Peter Kovařík by mali odstúpiť.

NAKA a inšpekcia v spoločnom zovretí

O zosadenie Mikulca sa usiluje Smer, podľa ktorého minister nezvláda svoj rezort. Dianie v polícii nevyvoláva dôveru obzvlášť po tom, ako Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra podnikol akciu proti elitnému tímu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v súvislosti možným ovplyvňovaním svedkov v korupčných kauzách.

Situácia sa vyhrotila, keď policajti z Úradu hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec zasiahli v Pezinku proti vyšetrovateľom NAKA s tým, že hľadajú troch obvinených zo zločineckej skupiny takáčovcov. Tí mali údajne ovplyvňovať výpovede v kauzách Očistec a Judáš. Dvaja z obvinených takáčovcov sú stále na úteku, tretí je už vo väzbe.

Operatívci z NAKA reagovali na zásah policajných kolegov trestným oznámením. Nasledovalo odvolanie vedúcej tímu inšpekčnej služby rezortu vnútra Diany Santusovej, ktorá preverovala pochybnosti okolo vyšetrovania spomínaných káuz. Smer Mikulcovi vytkol, že je za odvolaním Santusovej, čo minister odmietol.

Otázky pre ministra

Schôdza o odvolávaní Mikulca pre neuznášaniaschopnosť parlamentu sa tento týždeň preložila na september. V najbližších dňoch by mali o šéfovi rezortu vnútra a policajnom prezidentovi Kovaříkovi hovoriť lídri vládnych strán na koaličnej rade.

O jej zvolanie požiadal predseda Sme rodina Boris Kollár. Očakáva sa, že na koaličnej rade by mal minister vnútra odpovedať na otázky, ktoré dostane od Kollára.

Minister vnútra Roman Mikulec. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.

Sme rodina hovorí aj o zlyhaní policajných funkcionárov v súvislosti s protestom počas rokovania parlamentu o tzv. očkovacom zákone. Demonštranti sa dostali až k samotným dverám budovy parlamentu, hoci protesty v okruhu 50 metrov sú zakázané.

Krajná možnosť

Podľa poslanca Ľudovíta Gogu (Sme rodina) je na rozhodnutí Mikulca, či do septembrovej schôdze odstúpi sám. „Nie som za to, aby sa to zbytočne medializovalo a aby sme si odkazovali cez médiá,“ povedal Goga portálu Webnoviny.sk.