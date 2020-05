Kollár vidí v strane Za ľudí lepších lídrov, ako je Remišová

Vo vládnej strane Za ľudí sú lídri, ktorí môžu efektívnejšie a uveriteľnejšie osloviť voličov strany ako Veronika Remišová. Pre agentúru SITA to uviedol člen strany a poslanec Národnej rady SR (NR SR) Miroslav Kollár.

Remišová agentúru SITA informovala, že zatiaľ nemá význam špekulovať o možnom nástupcovi Andreja Kisku, ktorý je súčasným predsedom strany, no po voľbách sa zo zdravotných dôvodov z politiky stiahol.

Podpredseda strany a parlamentu Juraj Šeliga v stredu 29. apríla médiám povedal, že Kiska by mal v najbližšej dobe informovať, ako bude strana ďalej fungovať. Snem, na ktorom by sa prípadne mal voliť nový líder strany Za ľudí, by sa podľa Kollára mohol konať na začiatku leta.

Stranu ťahá dolu

„V utorok 28. apríla sme mali predsedníctvo, kde sme zhodnotili naše fungovanie od volieb. Myslím, že všetci vnímame, že úplné stiahnutie sa Andreja Kisku zo zdravotných dôvodov stranu ťahá dolu, keďže sme boli vnímaní ako strana Andreja Kisku a Andreja Kisku teraz nemáme,“ ozrejmil Kollár. Volič strany Za ľudí je podľa jeho slov viac mestský ako vidiecky, viac napravo od stredu a o čosi viac liberálny ako konzervatívny.

„V podstate nás volí stredná trieda krížom po celej krajine, vo všetkých regiónoch. Napokon, ukázali to aj voľby, v ktorých sme získali dve tretiny hlasov v mestách. Navyše, niekoľko stotisíc podobne orientovaných voličov dnes nemá zastúpenie v parlamente,“ konštatoval koaličný poslanec.

Ak sa podľa neho v strane rozhodnú zabojovať o tento typ voliča, je potrebné tomu prispôsobiť obsah aj personálne nastavenie strany po Kiskovi.

Na programe budú aj personálne otázky

Najčastejšie sa v súvislosti s vystriedaním vo funkcii predsedu Za ľudí spomína jej podpredsedníčka a podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová.

„Ak sa rozhodneme rešpektovať aktuálnu štruktúru našich voličov a voličov, ktorí dnes nemajú zastúpenie v parlamente, myslím, že máme v strane lídrov, ktorí môžu efektívnejšie a uveriteľnejšie osloviť túto cieľovú skupinu. Ak sa ale strana väčšinovo rozhodne, že ide bojovať na územie, ktoré je dnes obsadené silnými parlamentnými stranami so silnými lídrami, takej cieľovke môže síce lepšie zodpovedať Veronika Remišová, otázka však je, či je tam v tejto chvíli šanca na nejaký výraznejší úspech,“ myslí si Kollár.

Remišová pre agentúru SITA uviedla, že predsedom strany je stále Andrej Kiska. „Po zmiernení opatrení proti epidémii koronavírusu chceme mať čo najskôr snem a na ňom budem hovoriť aj o rozvoji strany a presadzovaní nášho programu,“ ozrejmila vicepremiérka.

Na programe snemu budú podľa jej slov aj personálne otázky. „Keď sa Andrej Kiska rozhodne nepokračovať na čele strany, budeme spoločne vyberať jeho nástupcu. Dovtedy pre nás nemá význam špekulovať o jeho možnom nástupcovi v médiách,“ priblížila.

Nevylúčili spoluprácu s PS/Spolu

Na otázku agentúry SITA, či sa bude uchádzať o funkciu líderky strany, neodpovedala. „Uvedomujeme si ale dôležitosť tejto otázky a ako strana ju budeme riešiť,“ uzavrela podpredsedníčka strany Za ľudí.

Kollár nevylúčil ani užšiu spoluprácu s mimoparlamentnými stranami Spolu – občianska demokracia (Spolu) a Progresívne Slovensko (PS). „Myslím si, že po príučke, ktorú nám dali voliči vo voľbách a vytrestali nás za nespojenie s koalíciou PS/Spolu, by sme sa mali začať správať racionálne a intenzívne sa rozprávať o tom, akým spôsobom a v akom čase ponúkneme stredopravému voličovi reálnu politickú silu s dlhodobým dvojciferným potenciálom,“ priblížil.

Dialóg s ďalšími stranami je kľúčový aj podľa Šeligu. Za týmto účelom sa v stredu 29. apríla stretol s novým predsedom strany Spolu Jurajom Hipšom a podpredsedom strany Erikom Balážom.

Médiám taktiež potvrdil, že je v kontakte aj s predstaviteľmi Progresívneho Slovenska (PS) a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

Politické prežitie

V prvých povolebných prieskumoch agentúr Focus a Ako získala strana Za ľudí niečo okolo troch percent. Za poklesom podpory vidí Kollár spomínané stiahnutie sa Kisku, ako aj antikampaň, ktorá je voči nemu vedená.

„Dôležité je, ako rýchlo a ako múdro na to budeme schopní reagovať. Od toho závisí naše politické prežitie,“ uzavrel koaličný poslanec.

Strana Za ľudí získala v parlamentných voľbách z 29. februára 5,77 percenta. Spolu s hnutiami Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a stranou Sloboda a Solidarita (SaS) vytvorila vládnu koalíciu.

Kiska sa krátko po voľbách stiahol z politiky zo zdravotných dôvodov. Na rokovaniach o vytvorení vlády ho zastupovala Remišová.