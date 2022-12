Kollár vytočil Fica do nepríčetnosti a Smer dostal od Matoviča ponuku na predčasné voľby v septembri 2023

Smer-SD dostal od šéfa OĽaNO Igora Matoviča návrh, že ak nezahlasujú za pád vlády, je pripravený rokovať s nimi o predčasných parlamentných voľbách v septembri 2023.

Povedal to v utorok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico. „On je fakt švihnutý. Ak si niekto myslí, že Smer bude robiť obchody s týmto človekom, tak je na veľkom omyle. Keď je na koni, tak by nás všetkých pozabíjal, keď je na kolenách, tak prosí Smer-SD o spoluprácu,“ vyhlásil Fico.

Smeráci odmietajú politické kšefty

Smer-SD podľa Fica odmieta akékoľvek politické kšefty a bude trvať na predčasných parlamentných voľbách v prvom polroku 2023 ako jedinom možnom riešení situácie. Voľby by podľa neho mali byť najlepšie v apríli alebo na začiatku mája.

Septembrové predčasné voľby by podľa neho nemali význam, keďže riadne voľby majú byť vo februári. „Nikto nám nemôže ponúkať dohodu, že nehlasujte za pád vlády a súhlaste so septembrovým termínom predčasných volieb. Aby som bol veľmi jasný a presný – pád vlády a voľby do júna, v inom prípade to nemá žiadny význam,“ povedal.

Lietajú všelijaké ponuky

Fico zároveň kritizoval, že parlament v utorok schválil procedurálny návrh predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šipoša o presune hlasovania o vyslovení nedôvery vláde na štvrtok 15. decembra o 17:00.

Podľa neho nie je možné procedurálnymi návrhmi obchádzať podstatu veci, „a tou je, že je tu vláda, ktorá nie je schopná vládnuť a musí odísť“. Zdôraznil, že pozícia Smeru-SD je nemenná – 27 poslancov za Smer-SD bude vždy prítomných na hlasovaní a všetci budú hlasovať za pád vlády.

Zároveň povedal, že nerokoval s Jánom Krošlákom (Sme rodina) ani Slavěnou Vorobelovou (nezaradená), ktorí dnes oznámili, že budú hlasovať za pád vlády. Zdôraznil, že odmieta akékoľvek politické kšefty. Parlament podľa neho prekvitá politickou korupciou, „lietajú všelijaké ponuky, zastavujú poslancov na chodbách, šepkajú im do ucha“.

Sulík si vybavuje účty s Matovičom

Fico zároveň zopakoval, že Smer-SD nebude pomáhať Sulíkovi vrátiť sa do vlády. „Toto celé Sulík vymyslel, aby si vybavil účty s Matovičom a vrátil sa do vlády. Je veľmi pravdepodobné, že takto to celé v štvrtok dopadne,“ myslí si Fico.

Referendum, ktoré bude 21. januára, nadobúda podľa neho na význame a bude „vykúpením pre nás všetkých.“ Ak bude úspešné, nebolo by treba na predčasné voľby v parlamente 90 hlasov, ale len 76.

Fico ďalej uviedol, že Boris Kollár ho v utorok v pléne „vytočil do nepríčetnosti“, keď smerákom povedal, že je smiešne počúvať o korupcii práve z ich úst. Vyzval Kollára, aby sa im za to ospravedlnil.

„Nikto zo Smeru nie je ani obvinený, ani podozrivý, pokiaľ ide o korupciu. Ak chce pán predseda viesť takýto štýl komunikácie v Národnej rade SR, tak ja mu môžem prisľúbiť, že sa budeme baviť o jeho živote. Budeme sa baviť o drogách v zaváraninových fľašiach, o štartérovi, o zlodejovi vysokoškolského titulu a o mnohých škaredých veciach,“ vyhlásil Fico.

Dodal, že si vyprosujú, „aby tu takýto človek po nás vykrikoval“. Ak budú takéto vyjadrenia od neho prichádzať, bude Fico podľa svojich slov presne pomenovávať, kto dnes stojí na čele Národnej rady SR.