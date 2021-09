Kollár zatiahol brzdu a môže získať body odmietnutím účasti v skupine, ktorá má pripraviť zmeny v polícii

Koaličné strany, ktoré sa zapoja do práce v odbornej skupine na zmenách vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov, môžu na tom stratiť. Pre agentúru SITA to povedal politológ Jozef Lenč. Podľa neho by na neúčasti v tejto skupine mohlo získať politické body koaličné hnutie Sme rodina.

Jeho predseda Boris Kollár vyhlásil, že on svojich zástupcov do tejto skupiny nevyšle a koalícii odkázal, aby sa radšej venovala cenám energií, výstavbe nájomných bytov a vyšším dôchodkom. „Boris Kollár si ako populista uvedomuje, čo voličov zaujíma, zatiahol ručnú brzdu a nezúčastní sa tohto projektu,“ povedal Lenč.

Odborná skupina neprospieva demokracii

Po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR premiér Eduard Heger (OĽaNO) ohlásil vznik odbornej pracovnej skupiny, ktorá má pripraviť návrhy zmien vo fungovaní polície, prokuratúry a súdov. Vlnu politických reakcií vyvolalo zadržanie štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) policajnou inšpekciou.

Tá zadržala aj vlastného dočasného šéfa. Obvinení sú zo zneužitia právomoci vereného činiteľa a marenia spravodlivosti. Opozícia poukazuje na to, že vyšetrovatelia mali manipulovať trestné konanie.

Politológ si myslí, že zriadenie odbornej skupiny na riešenie problémov v bezpečnostných zložkách je ad hoc politika, ktorá neprospieva demokracii, lebo z nej robí ad hoc demokraciu.