Kollár zo Za ľudí hrozí odchodom z koalície, pretože Holý svojou novelou zákona „strelil poriadne vedľa“

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Miroslav Kollár (Za ľudí) verí, že finálna podoba novely zákona o verejnom obstarávaní bude úplne iná, ako momentálne predložený návrh. V opačnom prípade zákon nepodporí a bude zvažovať, či vo svojej funkcii zotrvá.

Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti. Predložený legislatívny návrh ide podľa Kollára proti zámerom Programového vyhlásenie vlády SR. Legislatíva by podľa Kollára mala rešpektovať princípy efektívneho, ale zároveň transparentného obstarávania so silnou rolou Úradu pre verejné obstarávanie.

„Úprimne, celej tejto legislatívnej iniciatíve nerozumiem. Na stole je podľa môjho názoru dobrý legislatívny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne samotného Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý reaguje aj na ľuďmi z praxe roky požadovanú potrebu zjednodušenia obstarávania a zároveň zachováva dostatočnú mieru transparentnosti vo vzťahu k efektívnosti verejného obstarávania a je odladený aj s Európskou komisiou,“ uviedol Kollár s tým, že predložený návrh ide proti jeho osobným princípom.

Už z počtu a obsahu pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní je podľa Kollára jasné, že návrh „strelil poriadne vedľa“.