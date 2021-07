Kollár zvoláva poslancov do parlamentu. Jeho plány môžu sťažiť dovolenky

Zvyčajné dvojmesačné prázdninové voľno tentoraz poslanci nebudú mať. Netradične na piatok 23. júla zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) schôdzu poslaneckého pléna. Opozícia hovorí o zvláštnom prístupe, na schôdzi sa však plánuje zúčastniť.

Koalícia by tak nemala rokovať bez opozičnej oponentúry. Otázkou je, či bude parlament uznášaniaschopný. Musí prísť aspoň 76 poslancov zo 150. Viacerí však môžu chýbať pre dovolenky.

Program počíta s 12 bodmi. Ak poslanci nestihnú body prerokovať, je predpoklad, že budú pokračovať aj po 16. hodine, kedy podľa rokovacieho poriadku rokovanie končí. Druhá možnosť je, že budú musieť prísť aj na ďalší týždeň a schôdza potrvá minimálne ešte ďalší deň či dva.

Kolúzna väzba a digitálne očkovacie preukazy

Parlament by mal okrem iného definitívne schváliť novelu Trestného poriadku, ktorá sa týka kolúznej väzby. Novelu po tlaku koaličného hnutia Sme rodina predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Líder hnutia Kollár ešte v máji tlačil na to, aby novela platila už od augusta. Jeho tlak zosilnel po tom, ako sa do väzby dostal nominant Sme rodina, dnes už bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský. Kľúčovou zmenou je zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Základná dĺžka väzby je teraz sedem mesiacov.

V zrýchlenom režime majú poslanci prerokovať tiež novelu zákona, ktorá súvisí s využívaním digitálnych očkovacích preukazov. Zaočkovaní ľudia, ďalej tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a negatívne testovaní budú môcť využívať služby prevádzkovateľov, ktoré budú inak v rámci protipandemických opatrení všeobecne obmedzené pre vstup osôb.

Opozícia avizovala, že sa pokúsi presadiť do programu aj bod na zmenu ústavy, ktorá by umožnila konanie referenda o predčasných voľbách. Koalícia sa dohodla, že rokovanie o tomto bode nepripustí. Nedovoľuje to rokovací poriadok, pretože parlament v júni už rokoval a neschválil v tej istej veci novelu ústavy, ktorú predkladal nezaradený poslanec Tomáš Taraba.