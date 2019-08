Kollárovci finalizujú program, lídra kandidátky aj mená kandidátov do volieb 2020 predstavia včas

Otázky o budúcoročných parlamentných voľbách, ako aj o tom, kto bude na kandidátke do volieb, sú pre hnutie Borisa Kollára Sme rodina nateraz predčasné.

Vyplýva to z reakcie hnutia, ktorú agentúre SITA poskytla Michaela Jurcová z tlačového oddelenia hnutia. „Vyjadríme sa k tomu v zákonom stanovenej lehote, pričom budeme postupovať v súlade so stanovami hnutia a príslušnými právnymi normami. Momentálne je to pre nás predčasné,“ uviedla.

Volebný program

Pokiaľ ide o kampaň, hnutie Sme rodina komunikuje so svojimi voličmi a sympatizantmi podľa Jurcovej permanentne tri a pol roka.

Hnutie sa nevyjadrilo ani k otázkam, kto bude lídrom kandidátky, či všetci súčasní poslanci NR SR za Sme rodina budú opätovne kandidovať, ako aj k otázke, aký výsledok hnutie vo voľbách očakáva. „Prioritou nášho hnutia je pomoc. Ľudia chcú skutočnú zmenu, ktorá by reálne pomohla piatim miliónom ľudí na Slovensku a Sme rodina je jediné hnutie, ktoré túto zmenu ponúka a vie zrealizovať,“ dodala.

Hnutie Sme rodina vo svojom volebnom programe kladie na prvé miesto ochranu a pomoc pre slovenské rodiny a pre všetkých bežných ľudí, ktorí ich tvoria, uviedol pre agentúru SITA tlačový odbor hnutia. „Tak to bolo už od nášho vstupu do politiky a týmto sme sa riadili aj pri našej práci v parlamente. Vždy sme predkladali a aj podporili také zákony, ktoré môžu pomôcť ľuďom,“ tvrdí hnutie.

Výjazdy do regiónov

Sme rodina tvrdí, že ich volebný program je komplexný a pracuje na ňom tím odborníkov, ktorí v ňom podrobne rozpracovávajú všetky oblasti dotýkajúce života slovenských rodín aj všetkých občanov Slovenska. Program momentálne finalizujú.

„Doposiaľ sme prezentovali jeho časti – Starostlivý štát, Potravinovo sebestačný štát či Moderná a fungujúca doprava. V krátkom čase zverejníme aj jeho ostatné časti týkajúce sa zdravotníctva, sociálnej pomoci slabším, školstva, kultúry, bezpečnosti a obrany,“ dodal tlačový odbor.

Výjazdy do regiónov sú pre hnutie neoddeliteľnou súčasťou kampane. Už s nimi začali a plánujú pokračovať aj počas celého leta a jesene.

„Stretnutia s rodinami a aj ostatnými ľuďmi vo všetkých krajoch Slovenska nám poskytujú neoceniteľnú spätnú väzbu, aby naša pomoc bola čo najúčinnejšia a najadresnejšia. Na našich výjazdoch dostávame uistenie, že naše rodiny, ale aj jednotlivci, oceňujú našu prácu a vedia, že sa na našu pomoc môžu vždy spoľahnúť. Ako sa mohli už veľakrát presvedčiť, že to, čo sme sľúbili, tak sme aj dodržali,“ uzavrelo hnutie.

