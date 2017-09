Kollárovo hnutie Sme Rodina by volilo viac ľudí ako SNS, do parlamentu by sa dostalo osem strán

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 26 percent hlasov. Získala by tak 43 poslaneckých mandátov.

V prvej trojke aj SaS a kotlebovci

Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 14 percent hlasov (23 mandátov) a tretia by bola strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 10,4 percenta voličských hlasov (17 mandátov).

Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra FOCUS od 11. do 18. septembra na vzorke 1005 respondentov. Tí odpovedali na otázku: „Teraz si, prosím, predstavte, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany a hnutia. Ktorej strane alebo hnutiu by ste dali svoj hlas?“ Výsledky prieskumu poskytol agentúre SITA Martin Slosiarik z FOCUSU.

Voliť by išlo 68,7 percenta ľudí

Hnutie OĽANO-NOVA by volilo 9,6 percenta respondentov, čiže by získalo 16 mandátov. Hnutie SME RODINA – Boris Kollár by malo 9,1 percenta hlasov (15 mandátov) a Slovenskú národnú stranu (SNS) by volilo 8,7 percenta opýtaných. Získali by tak tiež 15 mandátov. Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zo ziskom 6,4 percenta voličských hlasov (11 mandátov) a Most-Híd, ktorý by volilo 6 percent opýtaných ľudí (10 mandátov).

Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Strana maďarskej komunity (SMK-MKP), ktorú by volili štyri percenta opýtaných, Strana zelených Slovenska (SZS) s podporou 1,6 percenta ľudí a Komunistická strana Slovenska (KSS) s podporou 0,9 percenta respondentov. Voliť by išlo 68,7 percenta ľudí. Nerozhodnutých bolo 12,4 percenta respondentov a voliť by nešlo 18,9 percenta opýtaných.

Otázka: Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu, alebo hnutie by ste volili?