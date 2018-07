Kolumbia prišla vyhrať MS vo futbale 2018, Angličania sa chcú ukázať v dobrom svetle

MOSKVA 3. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti Kolumbie a Anglicka ponúknu v utorok v moskovskej Otkrytie Arene už tretiu európsko-juhoamerickú konfrontáciu v osemfinále XXI. majstrovstiev sveta v Rusku (14. júna – 15. júla). Bilancia medzi kontinentmi je momentálne 1:1, keďže najprv Francúzi prekonali Argentínčanov (4:3) a následne Uruguajčania zvíťazili nad majstrami Európy z Portugalska (2:1).

Duel kolumbijských „Los Cafeteros“ s „Albiónom“ má výkop o 20.00 h SELČ, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Američan Mark Geiger.

Ustrážiť Falcaa

Mužstvo trénera Garetha Southgata skončilo v G-skupine na 2. mieste za Belgickom, ktorému podľahlo 0:1. V súbojoch s Tuniskom (2:1) a Panamou (6:1) nastrieľalo dovedna osem gólov, čo je najviac v podaní Anglicka na MS od „mundialu“ 1966, na ktorom výber z „kolísky futbalu“ získal doteraz jediný titul svetového šampióna.

Podľa krídelníka Jesseho Lingarda musí anglická defenzíva ustrážiť najmä kanoniera AS Monako Radamela Falcaa, ktorý v minulosti hrával v Anglicku za Manchester United a FC Chelsea. „Je to špičkový útočník, šestnástkový predátor, ale myslím si, že vzadu máme chlapcov, ktorí si s ním poradia. Každopádne ho nesmieme spúšťať z očí,“ povedal Lingard podľa webu caughtoffside.com.

Sme schopní čeliť komukoľvek

Kolumbia vstúpila do turnaja prehrou s Japonskom (1:2), no v ďalších dvoch vystúpeniach proti Poľsku (3:0) a Senegalu (1:0) zabrala naplno a napokon v „háčku“ obsadila 1. pozíciu. Do vyraďovacej fázy MS postúpila tretíkrát, ale premiérovo sa jej to podarilo na dvoch turnajoch po sebe.

„Keď chceme pomýšľať na prienik do ďalšieho kola, musíme si udržať vysokú úroveň koncentrácie. Náš tím je schopný čeliť komukoľvek. Anglicko je veľmi mladé, ale zároveň pracovité a ambiciózne mužstvo. Má veľkú útočnú silu a najlepšieho strelca turnaja,“ pripomenul kolumbijský defenzívny záložník Carlos Sánchez hlavnú anglickú ofenzívnu zbraň Harryho Kana, ktorý v Rusku strelil už päť gólov.

Spoliehajú sa na Harryho Kanea

Práve svojho spoluhráča z Tottenhamu Hotspur bude chcieť zastaviť kolumbijský stopér Dávinson Sánchez. „Je to fyzicky veľmi silný hráč, ale tentoraz na ihrisku nebudeme kamaráti. Dúfajme, že ho Harry v zápase nejako prekabáti,“ zaželal si ďalší hráč londýnskych „kohútov“ Dele Alli.

Pri pohľade na papierové prognózy, anglickí futbalisti už dávno nemali takú veľkú šancu na úspech na veľkom podujatí ako teraz na šampionáte v Rusku. Ak by prekonali kolumbijské mužstvo, vo štvrťfinále by natrafili na lepšieho z dua Švédsko – Švajčiarsko. V prípade úspechu by v semifinále nastúpili proti domácemu Rusku alebo Chorvátsku.

Bude to zápas pravdy

„Zápas s Kolumbiou bude pre Anglicko zápasom pravdy. Súper má tím, ktorý hrá tvrdo, no v našom mužstve sú skvelí hráč a verím, že to zvládneme. Teraz je na nás trochu väčší tlak, ale dlho sme čakali na tieto veľké momenty a dúfajme, že sa v utorok ukážeme v dobrom svetle,“ povedal 24-ročný Harry Kane pre web goal.com.

Angličania môžu dosiahnuť premiérové štvrťfinále od MS 2006 v Nemecku. V osemfinálovej fáze vtedy prekonali iného juhoamerického protivníka Ekvádor (1:0), keď sa presnou strelou z priameho kopu zaskvel fenomenálny David Beckham. Obe mužstvá sa stretli aj v skupinovej časti MS 1998 vo Francúzsku – „Albión“ zvíťazil nad Kolumbijčanmi 2:0. Juhoameričania odvtedy skórovali v každom z ôsmich duelov medzi svetovou elitou.

Sme lepšie mužstvo ako pred štyrmi rokmi

Kolumbijský gólman David Ospina sa už nevie dočkať začiatku stretnutia. Hráč londýnskeho Arsenalu priznal, že sa teší na masívnu podporu krajanov, ktorých má byť v Moskve až 40-tisíc. „Sme lepšie mužstvo ako pred štyrmi rokmi,“ vyhlásil Ospina pre The Guardian a pripomenul štvrťfinálovú účasť na MS 2014 v Brazílii, kde Kolumbia nestačila na domáci tím (1:2). Práve na spomenutom turnaji sa stal najlepším strelcom James Rodríguez, ktorého štart proti Anglicku je otázny.

„V našom tíme sú skúsenosti aj kvalita. Naši hráči hrajú v najlepších kluboch, popredných ligách a sú zvyknutí hrať veľké zápasy, takže proti Anglicku sa len tak niečoho nezľakneme. Podpora našich fanúšikov pre nás znamená veľa. Je úžasné, koľko ich za nami prišlo. V každom zápase nám vytvárajú domáce prostredie,“ doplnil David Ospina.

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: