Komédia Striedavka sa stala 4. najúspešnejším českým filmom v slovenských kinách od roku 2020

České filmy to v posledných mesiacoch nemali v slovenských kinách vôbec ľahké. Oproti obdobiu pred pandémiou, keď české komédie patrili na Slovensku k najnavštevovanejším filmom, ich v súčasnosti v kinosálach vyhľadáva podstatne menej Slovákov. Dôvodov je zrejme viac – od presýtenosti trhu uvedeným žánrom až po zmenu diváckych návykov počas pandémie. Po uplynulom víkende sa však zdá, že českým snímkam v slovenských kinách svitá na lepšie časy.

Novú komédiu Petra Nikolaeva s názvom Striedavka si totiž počas premiérového víkendu (od štvrtka 28. 7. do nedele 31. 7.) prišlo na veľkom plátne pozrieť fantastických 13 180 Slovákov. Okrem toho túto snímku videlo ďalších 1 046 divákov počas takzvaných platených predpremiér, ktoré sa uskutočnili v utorok 26. 7. a v stredu 27. 7. vo vybraných slovenských kinách. Za tento rok je to pre český film na Slovensku druhý najlepší výsledok – úspešnejšia bola len komédia Po čom muži túžia 2 so 17 966 divákmi, ktorá vo veľkej miere ťažila z úspechu predchádzajúceho filmu Po čom muži túžia. Drvivej väčšine českých snímok sa však v slovenských kinách v roku 2022 darilo podstatne menej, pričom iba štyrom z nich (vrátane Striedavky) sa podarilo prekročiť počas premiérového víkendu hranicu 3 000 divákov.

Ani v predchádzajúcich dvoch rokoch nemali české filmy na Slovensku na ružiach ustlané, čo však do veľkej miery súviselo s pandemickými opatreniami. Najlepší výsledok českého filmu v takzvanom otváracom víkende počas roku 2020 bol iba 6 884 divákov. Na konte ich má komédia Bábovky. V roku 2021 bola situácia o niečo lepšia, pričom najlepší „otvarák“ mal dokumentárny film Karel. Snímku o živote Karla Gotta si počas prvých štyroch dní v slovenských kinách prišlo pozrieť 13 725 divákov. Ide teda veľmi podobný výsledok, aký aktuálne dosiahla komédia Striedavka, ktorá sa so svojimi 13 180 divákmi stala štvrtým najúspešnejším českým filmom v slovenských kinách počas premiérového víkendu od roku 2020.

Striedavka rozpráva príbeh troch rodín, z ktorých sa vďaka striedavej starostlivosti o deti stala jedna veľká. V hlavných úlohách si zahrali Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Jitka Čvančarová, Anna Polívková a Jiří Vyorálek, ktorí stvárňujú bývalých aj súčasných partnerov. Spoločne sa musia postarať o všetky deti z predchádzajúcich aj súčasných manželstiev a tiež o bláznivú babku jednej z postáv v podaní Evy Holubovej. Ďalšou úlohou pre všetkých je nájsť nového chlapa postave Anny Polívkovej, ktorá v procese partnerského „striedania“ ostala „na ocot“. Film sa s humorom a nadhľadom pozerá na fenomén striedavej starostlivosti.

„Náš film je o tom, ako prežiť súčasných aj predošlých partnerov, všetky deti, či už sú vaše, alebo nie, o tom, ako sa v tom nestratiť a udržať si zdravý rozum,“ opísal snímku Striedavka populárny český herec Martin Hofmann, jedna z hlavných tvárí filmu.

Striedavku natočil skúsený a vážený režisér Petr Nikolaev, ktorý má za sebou veľké, výpravné filmy ako Lidice či Príbeh kmotra, ale preslávil sa aj populárnou a nesmrteľnou komédiou Báječná léta pod psa. „Verím, že príbeh Striedavky bude divákom blízky, či už striedavú starostlivosť zažívajú na vlastnej koži, alebo majú na starosti len jednu rodinu, prípadne iba vzťah so svojím partnerom,“ uviedol režisér.

Aktuálna téma, ktorá sa týka mnohých z nás, spolu s mimoriadne atraktívnym česko-slovenským hereckým obsadením zaujala už takmer 15 000 slovenských divákov a vy by ste si túto vydarenú komédiu tiež určite nemali nechať ujsť na veľkom plátne.

