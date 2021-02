Komentár: Igor Matovič rezignoval na funkciu premiéra, občanov aj na Slovensko

Slovensko má rezignovaného premiéra. Igor Matovič rezignoval na svoju funkciu. Rezignoval na občanov, rezignoval na deti, rezignoval na Slovensko. Je mi to ľúto, ale inak sa postoj predsedu vlády z ostatných dní opísať nedá.

Kde sa stratil premiér v najkritickejšej chvíli, v ktorej melú z posledného všetky zložky spoločnosti, od vyšťavených zdravotníkov a nemocníc, demotivovaných a znudených školákov, vystresovaných rodičov, nervóznych dospelých bez istôt, rizikových seniorov, krachujúcich zamestnávateľov, samospráv bojujúcich na hranici možností?

Kto vie. Rezignoval v jednej z najťažších chvíľ krajiny. Opäť raz uprednostnil osobný záujem (politikárčenie) pred záujmom všetkých.

Človek, ktorý výhradne silou svojej osobnosti presadil v novembri napriek všetkým výhradám celoplošné testovanie, dnes nie je schopný prísť na zasadnutie vlády a viesť kabinet, pretože si povedal, že on bude koaličné rokovania o opatreniach proti pandémii sledovať z úzadia. Igor Matovič už v minulosti chýbal na dôležitých stretnutiach k otváraniu škôl, a aj teraz svojím správaním potvrdil, že ak si má vybrať deti – školákov, alebo nezmyselný súboj s koaličným partnerom, vyberie si druhú možnosť.

Neexistuje dirigent, ktorý by spokojne sedel v hľadisku a nedirigoval orchester počas najprestížnejšieho koncertu len preto, lebo sláčiky sú rozhádané s dychovou sekciou, nenájde sa generál, ktorý neriadi zlomovú bitku, lebo letectvo opovrhuje pechotou.

Ak by starostovia, primátori a šéfovia VÚC stáli ako Igor Matovič „v úzadí“ pri celoplošnom testovaní, lebo stará Blašková je pohádaná so starou Maškovou a zhodujú sa len v tom, že spolu ohovárajú mladého chytrého Joja, nech sa teda ukážu, čo dokážu, doteraz by sa netestovalo. A urobil by sa zlomok aj v iných oblastiach.

Ak chce premiér prenechať manažovanie opatrení proti korone niekomu inému, nech tak urobí. V krízovej situácii je napokon normálne, že načas nabehne krízový odborný manažment. Inak musí držať opraty v rukách pevne on sám. Slovensko v tejto ťažkej situácii potrebuje lídra, ktorý z chaosu začne vyrábať poriadok, zjednotí a zanalyzuje informácie, ktoré dostaneme v dostatočnom časovom predstihu a predovšetkým, bude sa sústrediť na záujem občanov a jasne to odkomunikuje.

KDH koncom januára navrhlo, aby štát doručil zdarma respirátory typu FFP2 najrizikovejším skupinám a zároveň reguloval ich trhovú cenu tak, aby boli dostupné pre všetkých. Napriek tomu, že premiér túto myšlienku zatiaľ odmietol so slovami, že respirátory nie sú zadarmo, primátori KDH vo viacerých obciach rozdali tieto dôležité zdravotné ochranné pomôcky desaťtisícom seniorov. Pridávajú sa ďalší starostovia, nezávislí aj tí z iných politických strán, a my sme radi, že sme ich inšpirovali. Nebojujme. Spájajme sa v prospech ľudí.

KDH dlhodobo podporuje zrýchlenie očkovania s jednoznačným očkovacím plánom ako aj hybridné testovanie v ohniskách nákazy – teda kombináciu plošného regionálneho a cieleného testovania mobilnou formou v miestach prirodzeného združovania kolektívov (napr. domovy sociálnych služieb, firmy, inštitúcie a podobne). Konajme zmysluplne. V prospech Slovenska.

Informačný servis