Komentár Imricha Béreša: Škola volá a minister chýba

Malý prváčik kráča s aktovkou na chrbte prvýkrát do školy. Na tvári sa mu zračí úsmev, pretože očakáva iba to dobré. Iba to, o čom ho všetci doteraz presviedčali. Že škola je fajn a mnohému novému sa naučí. Áno, je to tak. Bez školy a vzdelávania by bol náš život chudobný. Nepochopili by sme pochopiteľné, nenaučili by sme sa naučiteľné, nezapamätali by sme si zapamätateľné.

Kroky prváčika sú jasné. Kráča do školy a teší sa. Ale kam kráča naše školstvo a má sa vôbec na čo tešiť? V rezorte sa už vystriedalo veľmi veľa ministrov. Každý priniesol vlastnú víziu. Netvrdím, že všetky patrili do koša. Pravdou však je, že ak sa niečo začalo, zvyčajne to do cieľa nedokráčalo.

Na stole je dnes reforma reforiem, ktorá mala náš školský systém zmodernizovať a posunúť na úroveň tých vyspelých. Zatiaľ však zaspala. Výmena politických figúrok v tejto partii zhltla priveľa času. V každom prípade by som sa prihováral za to, aby sa neskončila matom. Školstvo potrebuje stabilitu. Ide nám predsa o budúcnosť našich detí.

Slovensko netrpezlivo čaká na meno nového šéfa rezortu školstva. Nepodarilo sa ho nájsť do začiatku nového školského roka, snáď ho spoznáme čoskoro. A nielen preto, aby sa mal kto prihovoriť žiakom, rodičom a učiteľom z televízie, ale najmä preto, aby riešil zásadné problémy.

Zrejme sa o toto horúce kreslo nikto veľmi nebije. Všetci potenciálni uchádzači totiž vedia, že novú hlavu školstva čakajú nedoriešené problémy v zásuvke pracovného stola. Najpálčivejším sú nové výzvy na financovanie rozvoja vedy z eurofondov.

Nový šéf rezortu si však pred sebou bude tlačiť aj zvyšovanie platov pedagógov. A zdá sa, že tí sú už značne netrpezliví, pretože sa objavujú nové vyjadrenia o štrajku. No a v neposlednom rade je tu rozsiahla reforma školstva so vznešeným názvom Učiace sa Slovensko. Nie je toho naozaj málo. Kto teda bude ten pravý alebo tá pravá?

Naše školstvo bolo v minulosti vnímané ako jedno z najkvalitnejších. Tie časy sú však dávno preč. Dnes sú učitelia často vyhorení, mladí pedagógovia neprichádzajú do systému pre nízke platy, žiaci a študenti sa menia a už nechcú iba memorovať, ale aj chápať, zaujímať postoje a názory.

K tomu všetkému treba naozaj pevnú ruku manažéra, ktorý dokáže skombinovať všetky premenné v tejto rovnici. Za znamienkom rovná sa by totiž mal zostať ten povestný úsmev a radosť prváčika kráčajúceho do školy. Ale nielen prváčika. Všetkých, ktorí patria do kolosu zvaného školstvo.

Autor: Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.