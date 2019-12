Komentár: Poslanci, zbaľte sa a choďte už kampaňovať za vlastné

Stredajšie rokovanie nášho akože zákonodarného zboru bolo z pohľadu občana a jeho záujmov úplne zbytočné. Najférovejšie by bolo, keby sa poslanecká cháska zbalila, vrátila by hlasovacie kartičky, zhasla, vypla kúrenie a z hradného vŕšku rýchlo odišla.

Koalícia už fakticky neexistuje, chýbajú jej potrebné hlasy. Necelé tri mesiace do volieb už nie schopná schváliť ani len program schôdze. Tak načo to celé divadlo so záchranou štátneho zlata, očiste justície či stratifikáciou nemocníc?

Každý rokovací deň parlamentu stojí daňového poplatníka nemalé peniaze. V pozore je úradnícky aparát, ochranka, technický personál. Míňa sa voda, elektrina – zanecháva sa úplne zbytočná uhlíková stopa.

Po strede je jasné, že každý ďalší rokovací deň je len zbytočné predlžovanie agónie. Súčasných poslancov, bez ohľadu na politickú príslušnosť, zaujíma len jedno. Či budú poslancami aj po 29. februári. Smutná, ale realita.