Kométa sa hlási do služby, 105-ročná električka opäť povozí návštevníkov Tatier

POPRAD 29. apríla (WebNoviny.sk) – Na 1. mája vyrazí na svoju prvú tohtoročnú jazdu aj historická 105-ročná tatranská električka Kométa. Bude súčasťou programu spojeného s tatranskými oslavami sviatku práce.

„Súprava bude vyzdobená vlajkami, hviezdami a symbolmi bývalej moci. My budeme v dobových uniformách, je to už klasika. Uvidíme, aké rekvizity si so sebou ľudia prinesú,“ povedal pre agentúru SITA Jaroslav Vančo, prednosta OZ Veterán klubu železníc Poprad.

Električka vyrazí z Popradu o 08:00, do Starého Smokovca má plánovaný príchod o pol deviatej. „Následne bude pokračovať do Tatranskej Lomnice, odkiaľ absolvuje štyri spiatočné jazdy, späť do Popradu sa ňou bude možné zviesť o 16:00,“ informovala Ingrid Janigová z mestského úradu vo Vysokých Tatrách. K oslavám 1. mája a retro sprievodu patrí Kométa už niekoľko rokov.

Kométu vyrobili v roku 1912

„Keď sme s retro oslavami začínali pred rokmi, veľmi sa nám to zapáčilo. Počas prvého ročníka bol o to aj veľký záujem. Mali sme aj vlastného Lenina a z jedného vagónov sme vytvorili tribúnu. Chodievali sem Česi a Moraváci, dokázali vytvoriť fantastickú kulisu,“ povedal Vančo, podľa ktorého ide o recesiu, pri ktorej sa ľudia vybláznia. „Chceme aj deťom ukázať, ako sme v minulosti museli chodiť na oslavy 1. mája, teraz tam však chodíme, lebo sa na tom zabávame,“ dodal.

Električka Kométa je stará už viac ako storočie, združenie si však jazdu na nej pochvaľuje. Pozmenené a prispôsobené na nej boli napríklad brzdy, ktoré zodpovedajú bezpečnosti. Električka Kométa bola vyrobená v roku 1912 v továrni Ganz Budapešť pre Tatranskú elektrickú vicinálnu dráhu.

„Jazdila v Tatrách odkedy bol otvorený úsek medzi Starým Smokovcom a Štrbským Plesom. Najprv dopravovala poštu, neskôr stavebný materiál a potom kúpeľných hostí a turistov,“ vysvetlil v minulosti Vančo. Železnice ju z prevádzky vyradili v roku 1975, rok na to mala skončiť v šrote. Partia mladíkov sa však skvost po rokoch snažila oživiť. Dnes funguje aj vďaka filmárom z českého Barrandova.

Filmári potrebovali električku do seriálu

„Do úpravy sme sa pustili pomaly, a tak povediac na kolene, neboli sme takí odborníci a nebolo na to ani dostatok financií. Pomohla nám šťastná náhoda, ktorá všetko urýchlila. Českí filmári potrebovali električku do dobového seriálu, Kométu sa tak aj vďaka nim podarilo spojazdniť,“ uviedol Vančo.

Jazda na Kométe však bude možná aj počas letnej sezóny, na tratiach tatranských elektrických železníc bude premávať od 2. júla, a to každú druhú nedeľu. Posledná jazda bude v piatok 1. septembra.

Veterán klub železníc Poprad je občianske združenie, ktoré spája priaznivcov histórie dopravy vo Vysokých Tatrách. Ich hlavnou činnosťou je prevádzkovanie historickej súpravy, ktorú ťahá električka Kométa. Klub vznikol v roku 1983, jeho budúcich členov vtedy spojili snahy o záchranu jedinečných technických pamiatok. Združenie sa tiež venuje výrobe suvenírov a vydávaniu publikácií venovaných histórii tatranskej dopravy.