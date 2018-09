Komici zo stand-up comedy show Silné Reči predstavujú prvé stand-up comedy CD na Slovensku Silné Reči – Zlaté hity desaťročia

BRATISLAVA 6. septembra 2018 (WBN/PR) – Je to až neuveriteľné, že Silné Reči stand-up comedy show vstupuje už do svojej 10. sezóny. Za tento čas má za sebou viac ako 500 predstavení po celom Slovensku a jej úspech podčiarkujú aj dve odvysielané série na obrazovkách TV JOJ. Po letnej prestávke a vystúpeniach na najväčších slovenských festivaloch sú komici vo svojej jubilejnej 10. sezóne opäť pripravení zabávať ľudí rôznych vekových kategórií a rôznych kútov Slovenska. Do histórie slovenského showbiznisu sa zapíšu ďalším z mnoha prvenstviev, ktorým je vydanie prvého stand-up comedy CD na Slovensku.

Žáner stand-up comedy sa stal neoddeliteľnou súčasťou zábavného priemyslu už aj na Slovensku, čoho dôkazom je úspešné pôsobenie priekopníka domácej scény Jana Gorduliča a komikov známych zo zoskupenia Silné Reči stand-up comedy show. Veľkolepé odštartovanie ich jubilejnej 10. sezóny bolo príležitosťou opäť prekvapiť svojich fanúšikov, a tí sa dočkali. Okrem predstavení, ktoré sa tradične uskutočnia po celom Slovensku, dnes oznámili aj vydanie svojho debutového CD „Silné Reči – Zlaté hity desaťročia“.

Humor a výber toho najlepšieho

„Keďže 10. sezóna je pre nás veľkou udalosťou, rozhodli sme sa to spolu s fanúšikmi osláviť aj vydaním tohto CD, ktoré je kompiláciou tých najlepších stand-upov poslednej dekády od všetkých našich 20 komikov. Samozrejme, najviac sa tešíme, keď sa s fanúšikmi budeme stretávať naživo na našich vystúpeniach po celom Slovensku,” vysvetľuje Jano Gordulič, zakladateľ Silné Reči stand-up comedy show. CD si fanúšikovia môžu zakúpiť online na www.silnereci.sk a bude dostupné aj v predajniach Panta Rhei, Martinus a vo vybraných predajniach Kaufland. Na CD sa objavia stand-upy známych mien ako Juraj ŠOKO Tabaček, Lujza, Michael Szatmary ale nechýbajú ani novšie mená ako Marián Psár, Matej Makovický, alebo Jakub Zitron Ťapák. CD nadväzuje na tradíciu hovoreného slova ako Ander z Košíc alebo Strýco Marcin.

Humor aj na pripravovanom krste CD „Silné Reči – Zlaté hity desaťročia“

Oficiálny krst CD sa uskutoční už v pondelok 24. septembra o 17:00 hod v Starej tržnici. Nebude chýbať krstný otec, ktorého meno ešte Jano Gordulič neprezradil a hostia, medzi ktorými nebudú chýbať známe osobnosti a, samozrejme, aj komici. Krst potom prebehne aj na začiatku predstavenia „Otvorenie jubilejnej 10. sezóny”, na ktorom sa predstaví 18 komikov.

Viac informácií o komikoch a aktuálnych termínoch predstavení nájdete na web stránke: www.silnereci.sk

