Komisia Najvyššieho správneho súdu SR schválila štyroch nových predsedov senátov

Najvyšší správny súd SR (NSS SR) a jeho výberová komisia odsúhlasila na neverejnom zasadnutí štyroch kandidátov na miesto predsedov senátu. Stali sa nimi sudkyne Anita Filová, Zuzana Mališová, Jana Martinčeková a sudca Pavol Naď. V tlačovej správe o tom informoval hovorca súdu Michal Hajtol.

Výberové konanie pozostávalo z ústnej časti, v rámci ktorej členky a členovia komisie overovali odborné znalosti uchádzačov potrebné na plnenie povinností predsedu senátu, ako aj ich organizačné schopnosti.

„Predseda súdu zároveň predložil výberovej komisii hodnotenia uchádzačov, a to spolu so žiadosťami o zaradenie do výberového konania. Tie bolo možné predkladať najvyššiemu správnemu súdu do 25. októbra,“ povedal Hajtol.

Výberová komisia pozostávala z členky volenej Sudcovskou radou NSS SR – sudkyne Moniky Valašikovej a sudkyne Violy Takáčovej, ktorú zvolilo za členku plénum NSS SR. Za predsedu výberovej komisie bol jej členmi zvolený podpredseda NSS SR Marián Trenčan.