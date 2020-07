Komisia navrhne vláde štyroch kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Hodnotiaca komisia pre výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne vláde na vymenovanie dvoch členov odvolacieho orgánu úradu, menovaných kabinetom, štyroch najlepších uchádzačov s najvyšším priemerným počtom získaných bodov z možných sto. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si tak bude môcť vybrať spomedzi kandidátov Peter Kubovič (priemer 92,78 bodu), Miroslav Cák (81,13), Jozef Bálint (80,89) a Ivan Pudiš (75,89).

Tesné výsledky hlasovania

O rozhodnutí deväťčlennej komisie informoval v piatok jej predseda a vedúci Úradu vlády SR Július Jakab po dvojdňovom verejnom vypočutí šestnástich kandidátov, trvajúcom od štvrtka rána približne dvanásť hodín. Odborné a osobnostné predpoklady kandidátov mali pri vyhodnotení najvyššiu váhu – 70 bodov, na úroveň spracovania projektu pripadlo 30 bodov.

„Snažili sme sa, a verím, že sa nám podarilo urobiť najtransparentnejšie výberové konanie v histórii Rady ÚVO,“ povedal Jakab. Rada ako druhostupňový odvolací orgán ÚVO by tak podľa neho mala nadobudnúť kredit, ktorý stratila. Šéf komisie ocenil všetkých uchádzačov za historicky najvyššiu účasť a kvalitu pri výbere do rady, hoci komisii to sťažilo rozhodovanie. „Šestnásť kandidátov pochádzalo zo súkromného aj verejného sektora,“ uviedol Jakab, pričom pripomenul aj účasť širokej verejnosti na verejnom vypočutí uchádzačov, či už priamo na úrade vlády, alebo online na jeho profile na sociálnej sieti, či cez aplikáciu Slido. „Takto nám pomohli určiť najlepších kandidátov,“ dodal vedúci úradu. Tesné výsledky hlasovania komisie o najlepších uchádzačoch podľa neho svedčia o ich vysokej kvalite.

Na piatom a šiestom mieste skončili Ján Azud a Peter Demčák (zhodne 72,33 bodu), nasledujú Ľubomír Kubička (70,11), Vladimír Oros (69,89), Branislav Šarmír (68,89), Martin Daniš (68), Silvia Jančová (65,67), Ľubomír Gašparík (60,56), Branislav Hudec (59,89), Miroslav Uhrin (51,11), Ján Krak (48,75) a Ivan Kotora (45,44).

Rada čelila útokom

„Rada ÚVO v poslednom období pri rôznych kauzách čelila útokom na hodnovernosť jej členov, na prepojenia. Nevedela v niektorých prípadoch rozhodnúť v lehote, trvalo jej to mesiace, až niektoré verejné obstarávania museli byť ukončené, alebo boli zmarené práve tým, že Rada ÚVO nedostatočne fungovala,“ priblížil Jakab. V deväťčlennej rade momentálne chýbajú traja členovia, z toho dvaja zo šiestich menovaných vládou.

V rade je voľné aj jedno miesto pre podpredsedu úradu, pričom predseda a dvaja podpredsedovia sú členmi rady automaticky zo zákona o verejnom obstarávaní. „Pre vládu je priorita, aby sa rozhodla vo veľmi krátkom čase. Veríme, že legislatívny proces umožní výsledky zakomponovať do najbližšieho rokovania vlády,“ podotkol vedúci úradu s tým, že kabinet najbližšie zasadá 15. júla a po dovolenke až v auguste.

Predseda komisie povedal, že už pri jej zložení sa snažili o maximálnu transparentnosť. „Zoznam uchádzačov, ich životopisy a projekty boli verejne známe. Verejné vypočutie bolo naozaj verejné, ľudia mohli prísť na úrad vlády, mohli sa pozerať online. Bola veľmi vysoká účasť, v niektorých momentoch verejné vypočutie sledovalo sedemsto ľudí naraz a otázok bolo niekoľko desiatok,“ poznamenal Jakab. Tvrdí, že urobili maximum pre to, aby bol výber transparentný a najlepší možný.