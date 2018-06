Komora exekútorov nesúhlasí s výrokom Andreja Danka o „mega biznise“ s exekúciami na Slovensku

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská komora exekútorov (SKE) nesúhlasí s utorkovým tvrdením predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka, podľa ktorého je súčasný exekučný systém zlý a štát by si mal vymáhať pohľadávky sám „a nie súkromnými exekútormi, ktorí si z toho urobili mega biznis“.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová, komora dlhé roky presadzovala zavedenie náhodného prideľovania exekúcií, ktoré okrem vyššej transparentnosti a efektívnosti prinieslo aj rovnomerné prideľovanie spisov súdnym exekútorom na území príslušného kraja, a to aj čo do počtu, tak aj do povahy jednotlivých exekúcií.

„Žiaľ, tento hlas komory ostával dlhé roky nevyslyšaný a až súčasná vládna koalícia pristúpila 1. apríla 2017 k tomuto riešeniu. Tým sa skončil model, v ktorom si veriteľ pomocou rôznych praktík, neraz na hrane zákona, sám vyberal svojho exekútora, čím sa umožňoval výrazný profit niekoľkým vybraným exekútorským úradom, zatiaľ čo zvyšných deväť desatín exekútorského stavu sa potýkalo s existenčnými problémami. Tie sú dnes, žiaľ, ako dedičstvo bývalého systému prítomné u výraznej väčšiny súdnych exekútorov,“ uvádza SKE.

Nie sú platení z daní

Súdny exekútor je podľa SKE na Slovensku „súkromník“, pokiaľ treba nájsť prostriedky na mzdy jeho zamestnancov, často vysokoškolsky vzdelaných, ďalej na energie, nájomné a celkový chod úradu.

„Komora opakovane upozorňuje občanov, že na rozdiel napríklad od činnosti súdov či prokuratúry nie je činnosť exekútorov priamo platená ani eurom z peňazí daňových poplatníkov. Akonáhle sa však „súkromník“, ktorý je zo zákona štátom poverenou osobou na vymáhanie súdnych rozhodnutí a teda verejným činiteľom, domáha napríklad svojich vlastných podlžností voči štátu, príde štát s riešením vo forme zastavovania nevymožiteľných exekúcií, avšak bez jasného odkazu, že exekútori dostanú za svoju skutočne odvedenú prácu aj odmenu,“ upozorňuje SKE.

Predseda parlamentu sa ďalej počas utorňajšej rozpravy parlamentu k návrhu hnutia Sme rodina na exekučnú amnestiu vyjadril, že štát by sa mal v rámci odpúšťania dlhov sústrediť na Sociálnu poisťovňu a vyhlásiť ďalší generálny pardon.

„Sociálna poisťovňa môže od 1. júna 2017 zo zákona sama vymáhať svoje pohľadávky, a to buď zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky. Je pritom pozoruhodné, že v tomto prípade orgán, ktorý vydáva rozhodnutie, sám toto rozhodnutie zároveň aj vykonáva a takisto rozhoduje o prípadnom opravnom prostriedku. Súdnych exekútorov poveruje výkonom rozhodnutia súd a súd aj vykonáva nad exekúciou dohľad,“ zdôrazňuje SKE. Sociálna poisťovňa sa podľa exekútorskej komory pritom môže obrátiť aj na súdnych exekútorov, ktorí pri svojej práci využívajú podstatne širšie a efektívnejšie zákonné nástroje.

„Sme presvedčení, že práve rozsiahlejšie využívanie služieb súdnych exekútorov, by viedlo k vyššiemu vymáhaniu pohľadávok zo strany Sociálnej poisťovne,“ konštatuje komora.

Vplyv na platobnú disciplínu

K inštrumentu v podobe generálneho pardonu už Sociálna poisťovňa podľa exekútorov v minulosti siahla niekoľkokrát. „Vôbec však nie je preukázateľné, že by to malo vplyv na lepšiu platobnú disciplínu. Naopak, pokiaľ sa použitie takéhoto nástroja opakuje, vedie to podľa nás k špekuláciám dlžníkov, či sa im namiesto uhradenia všetkých svojich záväzkov voči spoločným peniazom daňových poplatníkov neoplatí radšej počkať na ďalšie kolo odpúšťania dlhov. Takýto prístup vedie k citeľnému zníženiu vymožiteľnosti práva, oslabovaniu právneho štátu a vyvoláva frustráciu u väčšiny obyvateľstva, ktorá poctivo a zodpovedne pristupuje k splácaniu svojich záväzkov,“ uvádza komora.

Ako dodala, tento prístup má nezanedbateľný vplyv na verejné financie, keďže odpúšťaním príslušenstva po zaplatení istiny dlhu prichádza Sociálna poisťovňa o nemalé prostriedky.

Odpustenie dlhov

Predseda NR SR Andrej Danko počas utorkovej rozpravy o návrhu hnutia Sme rodina o exekučnú amnestiu okrem iného uviedol, že ho je možné podporiť, „ale je dobré o problematike diskutovať“. Problematiku podľa neho nie je možné obsiahnuť novelou jedného zákona. „Myšlienka odpustenia dlhov sa musí rozobrať v štáte,“ uviedol.

Vláda podľa jeho slov má vôľu vykonať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne generálny pardon. Ako uviedol, na jeseň sa chce koalícia problematikou zaoberať a inštitúciu po inštitúcii konfrontovať. Danko dodal, že sú to zložité procesy, no vôľa na riešenie existuje. „Urobím všetko pre to, aby sme našli riešenie,“ dodal.