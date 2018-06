Komora učiteľov očakávala od Pellegriniho viac, poslala mu v mene školských vychovávateľov list

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská komora učiteľov zaslala v mene vychovávateľov školských klubov detí (ŠKD) otvorený list predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu, v ktorom žiadajú, aby vláda upriamila svoju pozornosť na ich problémy a pomohli ich riešiť.

Úschovne živého materiálu

„Vo svojich vyjadreniach často rád uvádzate, že školstvo pre Vás osobne znamená prioritu, sám pochádzate z učiteľskej rodiny a istý čas ste tento vysoko rizikový rezort viedli. Na tomto mieste, žiaľ, musíme konštatovať, že sme od Vás očakávali podstatne viac,“ píše sa v otvorenom liste, ktorý agentúre SITA zaslal prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman.

Desiatky rokov sa podľa komory vychovávateľom ŠKD nedostávalo náležitej pozornosti, a hoci nároky na ich prácu od roku 1989 stúpajú, podmienky pre jej výkon sa rapídne zhoršujú. Z úst ministra školstva dodnes nezaznel jediný návrh na riešenie zhoršujúcich sa podmienok pre výchovu mimo vyučovania.

Reforma v roku 2008 priniesla vychovávateľom, paradoxne, začiatok konca v podobe nemožnosti naplniť pracovný úväzok na 100 percent a dehonestáciu statusu vychovávateľa ako pedagogického zamestnanca. Legislatíva umožnila pretransformovať výchovno-vzdelávacie zariadenia na akési „úschovne živého materiálu“.

Rozvoj detských zručností

„Isto je Vám známe, že v ŠKD pracujú kvalifikovaní pedagógovia. Vychovávatelia sú kompetentní rozvíjať pohybové, estetické, sociálno-emocionálne a pracovno-technické zručnosti detí. Vo svojom pôsobení priamo nadväzujú na ich školské vzdelávanie a majú možnosť pozitívne ovplyvniť prepojenie poznatkového systému s praktickou skúsenosťou,“ píše sa v liste.

Komora dodáva, že vychovávatelia sú kompetentní a schopní poskytovať rodine pomocný servis pri výskyte výchovných problémov a zároveň vytvárajú podmienky pre prevenciu sociálno-patologických javov v správaní detí. Zabezpečujú pokračovanie školskej individuálnej integrácie smerujúcej k inklúzii.

Školské kluby detí sú serióznou súčasťou slovenského výchovno-vzdelávacieho systému. Štát by mal nielen poznať a rešpektovať, ale aj aktívne podporovať bohatosť vzdelávacieho prostredia, rôzne vzdelávacie cesty, ktoré prispievajú k nárastu vzdelanosti detí a mládeže. Skutočnosť však ŠKD „zatvára“ do bežných školských tried s nedostatkom priestoru, neadekvátnym materiálno-technickým vybavením, so šetriacim programom originálnych kompetencií.

Nezmyselné sociálne balíčky

„Celé desaťročia cítime nezáujem venovať akékoľvek úsilie koncepčným zmenám a tvorbe hodnotového ideálu vo výchove. Nie je záujem investovať do podmienok výchovy a do toho, čo sa nám zaručene vráti v podobe zodpovedných jedincov, schopných využívať svoj talent a špecifické schopnosti v prospech spoločnosti. Naopak, dlhodobo sme svedkami politikárčenia, znechutení rozdávaním nezmyselných sociálnych balíčkov. Na otázky a pripomienky dostávame strohú odpoveď, že na problémoch sa pracuje a zmeny sa pripravujú,“ konštatujú členovia komory v liste.

Svoju nespokojnosť zviditeľnili vo výsledkoch dotazníkového prieskumu, ktorý koncom roku 2017 urobila Slovenská komora učiteľov. Tisícky podpisov pod aktuálne šírenou petíciou za skvalitnenie podmienok v ŠKD signalizujú, že sľubov a politických prekáračiek bolo dosť.

„Pán premiér, škála našich problémov je veľmi pestrá a vyššie spomenuté len zľahka popisuje reálnosť stavu. Dôrazne Vás preto žiadame, aby ste v interakcii s ministerkou školstva iniciovali nevyhnutné zmeny na nápravu tejto poľutovaniahodnej situácie a prioritne riešili úpravu priamej výchovnej činnosti vychovávateľov v ŠKD na 23 hodín týždenne a stanovenie najvyššieho počtu detí v jednotlivých oddeleniach ŠKD. Legislatívne zmeny je nutné vykonať tak, aby nadobudli účinnosť k 1. septembru a nový školský rok nebol zaťažovaný organizačnými zmenami v jeho priebehu,“ uzavreli v liste.