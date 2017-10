Komu zostane hotel Carlton je otázne

Všetko to začalo v polovici roka 2016, keď s veľkými ambíciami kúpili bratislavský hotel Carlton investori Maroš Grund a Rudolf Hrubý spolu s developerom Erikom Mikurčíkom. Dnes je bývalým spoločným zámerom už koniec, firma Carlton Property, ktorá hotel vlastní, je v nezávidenia hodnej situácii. Obchodní partneri komunikujú len prostredníctvom svojich právnikov a celý prípad vyšetruje polícia.

Čo bude s hotelom na Hviezdoslavovom námestí v centre hlavného mesta je v rukách súdu. Bývalí partneri na seba podali viaceré trestné oznámenia. Mikurčík ich na Grunda a Hrubého okrem iného podal pre podplácanie aj pre skresľovanie údajov v hospodárskej a obchodnej evidencii. Dnes súd rieši aj to, kto je reálnym majiteľom známeho Carltonu.

Ešte v septembri 2017 Carlton strážila ochranka pred samotným Mikurčíkom, ktorá mu bránila vstúpiť do priestorov. Mikurčík mal pri sebe neodkladné opatrenie súdu o obmedzení konateľských právomocí Grunda a Hrubého. Spor riešila na mieste polícia. Dnes Mikurčík hovorí o zopakovanom nedovolení vstupu do priestorov. Podľa neho tak kauza nerešpektovania rozhodnutí súdov zo strany Hrubého a Grunda v spoločnosti Carlton Property pokračuje. „Manažment hotela Carlton a právnici advokátskej kancelárie Relevans nerešpektujú neodkladné vykonateľné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V, ktoré obmedzilo Hrubého a Grunda vo výkone funkcie konateľov a uložilo im povinnosť strpieť Erika Mikurčíka a Zuzanu Kalmanovú vo funkcii konateľov spoločnosti,“ reagoval v stanovisku pre Webnoviny.sk Mikurčík s tým, že 25. septembra ich SBS Eagle Security zastupujúca Hrubého a Grunda opätovne nepustila ani do kancelárie. „A to napriek tomu, že sme sa preukázali vykonateľným neodkladným opatrením. Je smutné, že naši spoločníci z Esetu, ktorí sa tak radi oháňajú etikou v podnikaní a výzvami o novej politickej kultúre, nerešpektujú ani vykonateľné rozhodnutia súdu,“ uviedol Mikurčík. Spôsob, ako mu bolo znemožnené vykonávať funkciu konateľa, pomocou SBS-ky, mu pripomína neslávne praktiky 90. rokov.

Eagle Securities podľa vyjadrenia advokáta Alexandra Kadelu z Advokátskej kancelárie Relevans, ktorý zastupuje Hrubého a Grunda, nezastupuje dvojicu pánov, ale Carlton Property, „za ktorý teraz dočasne páni Grund a Hrubý nekonajú, a preto sa k uvedenej otázke bližšie nebudú vyjadrovať“. „Táto SBS zabezpečuje ochranu majetku Carlton Property na základe zmluvy, ktorú uzavreli ešte predchádzajúci majitelia Carlton Property,“ vysvetlil advokát.

„Zmluva s Eagle Securities, bola vypovedaná konateľmi Carlton Property už niekoľko krát,“ hovorí Mikurčík a dodáva: „Jej prítomnosť je v hoteli evidentne už len na želanie mojich bývalých spoločníkov, bez právneho titulu.“

Mikurčík zároveň v stanovisku oznamuje, že od 20.9.2017 sa súdnym vykonateľným rozhodnutím stali konatelia Carlton Property Zuzana Kalmanová a Erik Mikurčík. „Zároveň nebudeme akceptovať žiadne obchodné vzťahy uzatvorené nelegálne zvoleným manažmentom spoločnosti Carlton Property,“ dodáva Mikurčík.

Advokát Alexander Kadela, ktorý je riadiacim partnerom Advokátskej kancelárie Relevans pre Webnoviny uviedol, že „neodkladné opatrenie nemá žiadne právne účinky na tretie osoby, ktoré nie sú účastníkmi sporu a akékoľvek iné tvrdenie je účelové“. „Páni Grund a Hrubý upozorňujú tretie osoby, že otázka, kto je alebo nie je konateľom je predmetom súdneho konania a sú presvedčení, že aktuálny zápis v obchodnom registri, ktorý uvádza, že konateľmi sú oni, bude ponechaný v platnosti,“ uviedol Kadela a dodal, že celá situácia okolo Carltonu sa rieši súdnou cestou.

Plány s Carltonom mal Mikurčík od roku 2012. Na kúpu sa pripravoval takmer tri roky, v máji sa sám so svojou spoločnosťou prihlásil do tendra na kúpu hotela a v lete 2015 eseťákom svoj zámer s investičnou ponukou predstavil. Keďže sa z Grundom poznali z predchádzajúcich spoločných projektov v oblasti nehnuteľností, dohodli sa aj na spoločnom manažovaní tejto investície a Mikurčík im predal časť obchodných podielov vo svojej spoločnosti ADS Property. V decembri 2015 do ADS Property dvojica z Esetu vložila formou hotovostnej pôžičky spolu 27 miliónov eur a spoločnosť si od VÚB Banky zobrala úver ďalších okolo 30 miliónov.

Na jar 2016 ADS Property kúpila pohľadávku UniCredit Bank vo výške viac ako sto miliónov eur voči spoločnosti Carlton Property, ktorá je majiteľom hotela a v auguste 2016 sa jediným majiteľom Carlton Property stala firma ADS Property, ktorú na tretiny v tom čase vlastnili Grund, Hrubý a Mikurčík.

Veľké plány s rozvojom hotela a jeho lukratívnou polohou ako aj priateľské vzťahy spoločníkov sú dnes minulosťou. Dnešnému stavu predchádzali viaceré spory spoločníkov, po ktorých prišiel Hrubý s ponukou na odkúpenie podielu Mikurčíka. Ten ju neprijal a navrhoval, že on bude tým, kto vyplatí spoločníkov za cenu ich vstupnej investície a úrokov. Odvtedy, teda od začiatku roka 2017, sa obe strany súdia a celý prípad je v rukách polície.

V marci tohto roku podpísal Mikurčík, ktorý bol v tom čase konateľom Carlton Property, kúpnu zmluvu, na základe ktorej chceli previesť časti nehnuteľnosti vrátane hotela na Mikurčíkovu rodinnú spoločnosť Arthur Consulting, s tým že táto spoločnosť pôžičky Hrubého a Grunda splatí spolu s úverom s VÚB. Podľa právneho zástupcu partnerov Esetu Martina Kocana, ktorý sa vyjadril k veci vyjadril pre týždenník Trend, boli nehnuteľnosti prevádzané za zlomok skutočnej hodnoty, teda približne 23 miliónov eur a dohodnutá kúpna cena bola vysoko neštandardná, keďže mala byť zaplatená do roku 2026. Prevod sa nakoniec nekonal.

Pre Webnoviny.sk Mikurčík povedal, že s manželkou vždy rešpektovali pôžičky Grunda a Hrubého a chceli prevziať aj úver od VÚB. Lebo hoci Carlton Property bola bonitná a splácala svoje záväzky, mala záporné imanie a kvôli rozporom spoločníkov jej hrozil bankrot. Práve pred ním chcel Mikurčík spoločnosť uchrániť.

Po vzájomných sporoch navrhoval Hrubý, že Mikurčíkov podiel odkúpi za päť miliónov. Mikurčík dal protiponuku na odkúpenie jeho podielu vo výške celej jeho investície aj s úrokmi.

„Ponuka vyplatiť pohľadávky bývalých spoločníkov platila v minulosti a platí i dnes. Bolo mojou chybou, že som uveril, že Grund a Hrubý môžu byť súčasne spoločníkmi i veriteľmi a že dohody o spoločnom manažovaní investície budeme všetci rešpektovať,“ konštatuje dnes Mikurčík. „Žiaľ, opak bol pravdou, po výhre v tendri o Carlton sa ma solventnejší partneri skoro okamžite pokúsili z Carltonu vytlačiť.“

V júni Hrubý a Grund zvolali valné zhromaždenie ADS Property a Carlton Property na 14. júla 2017 s jediným bodom programu, ktorým bolo odvolávanie konateľov Mikurčíka a Kalmanovej. S tým Mikurčík nesúhlasil, keďže na odvolanie podľa spoločenskej zmluvy potrebovali aj jeho súhlas. Preto ešte v júni odstúpil od prevodu obchodných podielov Hrubého a Grunda v spoločnosti ADS Property, ktorá je jediným spoločníkom firmy vlastniacej hotel. Ako dôvod Mikurčík uviedol nezaplatenie kúpnej ceny dvetisíc eur pri prevode. Podľa právneho zástupcu eseťákov je „nelogické a absurdné“, aby sa dvojica vyhýbala zaplateniu dvoch tisícok, keďdo ADS Property vložili viac ako 27 miliónov eur.

„Možno to je nelogické, ale je to tak. Nezaplatili, hoci mali a mohli,“ konštatuje Mikurčík. „Dnes sú ich zmluvy o pristúpení do spoločnosti zrušené.“

V tom čase sa Mikurčík zúčastnil na zvyšovaní základného imania v Carlton Property, kedy získal 92 percent a z eseťákov sa stali menšinoví spoločníci. To sa Mikurčíkovi podarilo vďaka Tomášovi Hvožďarovi. Ten prišiel na obchodný register so splnomocnením z októbra 2015 na zastupovanie ADS Property, kam priniesol rozhodnutie dovtedy jediného vlastníka ADS Property. Tým povolil vklad Mikurčíka do hotela. Stal sa teda ako fyzická osoba ďalším spoločníkom.

Partneri Esetu v tejto veci podali trestné oznámenie. Podľa nich bol podvodom zvýšený Mikurčíkov podiel. Taktiež oznámili, že Mikurčík previedol z firemných účtov Carltonu na svoj súkromný účet dva milióny eur. Mikurčík to obhajuje tým, že formou notárskej úschovy chcel zabezpečiť financie na chod spoločnosti. Prevod miliónov sa napokon neuskutočnil.

V júli sa valné zhromaždenie i napriek nesúhlasu Mikurčíka uskutočnilo a on aj jeho manželka boli z funkcie odvolaní. Ako uviedol Mikurčík, nemalo sa tak stať, keďže sudkyňa vydala predbežné opatrenie a tento úkon zakázala, kým sa nerozhodne o vlastníckom spore.

Eseťáci sa prostredníctvom advokáta bránia, že v tom čase rozhodnutie o neodkladnom opatrení im nebolo doručené.

„Neodkladné rozhodnutie bolo napísané jasne a ja som ho prevzal,“ hovorí dnes Mikurčík. „Naopak, podvodom som bol z Carlton Property odvolaný ja,“ dodáva a argumentuje notárskymi zápisnicami, že sa na zrušenom valnom zhromaždení chcel zúčastniť.

Podľa advokátskej kancelárie FUTEJ & Partners, ktorá Mikurčíka zastupuje, je neprijateľné, aby zápisy v obchodnom registri zrušili konateľstvo Mikurčíka v Carlton Property na základe rozhodnutia jediného spoločníka, keď v tom čase boli v spoločnosti dvaja spoločníci. Kancelária tiež rozporuje, že Mikurčíka v ADS Property odvolali Hrubý s Grundom z pozície konateľa na základe fiktívneho valného zhromaždenia, ktoré sa podľa notárskeho osvedčenia neuskutočnilo, a zároveň Obchodný register vedel o neodkladnom rozhodnutí iného súdu, ktoré takéto konanie valného zhromaždenia zakazovalo. Kancelária navyše zistila, že v súčasnosti sa Hrubý a Grund snažia navýšiť svoje podiely v Carlton Property opäť bez súhlasu Mikurčíka a je tu vážna hrozba, že Obchodný register im vyhovie napriek jednoznačnej protiprávnosti takého zápisu. „Je neuveriteľné, že Obchodný register dokázal v priebehu dvoch mesiacov zrealizovať v prospech Hrubého a Grunda niekoľko zjavne nezákonných zápisov a napriek upozorneniam ich do dnešného dňa neodstránil. V predmetnej veci boli podané viaceré trestné oznámenia aj na konkrétnych pracovníkov Obchodného registra. Okrem uvedeného Hrubý s Gruntom nerešpektujú viaceré neodkladné opatrenia vydané súdom,“ konštatuje JUDr. Daniel Futej.

Samotným incidentom s SBS, ktorá Mikurčíkovi zabraňuje vo vstupe do Carlton Property podľa Mikurčíka predchádzajú kroky, ktoré svedčia o tom, že ani Hrubý a Grund sa nechcú hotelového komplexu vzdať a robili kroky za jeho chrbtom. V lete bez Mikurčíka zvýšili imanie v ADS Property. Obaja tak majú vo firme 49 percentný podiel, Mikurčíkov podiel klesol na dve percentá a odvolali ho aj ako konateľa. „Ich pohľadávku 27 miliónov eur voči spoločnosti previedli na finančného riaditeľa Esetu Milana Masaryka a zároveň do katastra podali návrh na založenie Carltonu v Masarykov prospech,“ uvádza Mikurčík. Podľa advokáta jeho bývalých obchodných partnerov išlo o štandardnú obchodnú transakciu, ktorá bola reakciou na kroky Mikurčíka.

„Štandardná obchodná transakcia ľudí z Esetu, ma vytlačila z mojej vlastnej spoločnosti,“ ironizuje Mikurčík a dodáva, že o tomto valnom zhromaždení vôbec nevedel. Napriek tomu, je podľa vlastných slov stále pripravený sa dohodnúť. Na vyplatenie pôžičiek Hrubého a Grunda má už prichystané financie.

V koho rukách nakoniec preslávený Hotel Carlton zostane, záleží od rozhodnutia súdu. Avšak aj napriek tomu, kto ho vlastní, je vyhľadávaným luxusom vážených hostí z celého sveta a aj vďaka svojej lukratívnej polohe naproti historickej budove Slovenského národného divadla je predurčený k tomu, aby sa zapísal medzi dominanty srdca Bratislavy.

Katarína Zaťková