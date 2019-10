Komunikáciu medzi predstaviteľmi vedenia Tipsport ligy a hráčmi sa snaží zjednodušiť aj Pro-Hokej

Riaditeľ spoločnosti Pro-Hokej Richard Lintner sa snaží zjednodušiť komunikáciu medzi predstaviteľmi vedenia slovenskej najvyššej súťaže Tipsport ligy a hráčmi. Na pondelňajšom stretnutí s kapitánmi jednotlivých tímov im ponúkol možnosť priameho informačného servisu zo strany Pro-Hokeja a zároveň ich informoval o otázkach novelizácie zákona o športe. Ten je síce platný už od roku 2015, ale poskytuje nejednoznačný výklad viacerých ustanovení.

„Hokejistov predovšetkým zaujíma, aby mohli hrať hokej, formu svojho zmluvného vzťahu s klubmi chcú nechať na kompetentných. Chápeme, že pre mnohých kapitánov a ich asistentov je to nová situácia. Na stretnutí dostali veľa informácií, o ktorých doteraz nepočuli,“ vyjadril sa Lintner v tlačovej správe zo spomenutého stretnutia v Banskej Bystrici.

„Bola to síce dlhá, ale podľa mňa dôležitá a plodná debata. Aj na spoločnom stretnutí som videl, že by privítali zjednodušenie súčasného právneho stavu, ktorý skomplikoval situáciu viacerým z nich. Novela by mala vyriešiť súčasný stav, v ktorom sú možné rôzne výklady a vysvetlenia zákona. Právne poriadky by mali byť jasné a neuvádzať zainteresovaných do neistoty. Za Pro-Hokej i jeho akcionárov vyjadrujem nádej, že zákonodarcovia schválením navrhovanej novely umožnia v budúcnosti rozhodovať sa hráčom o výkone povolania podľa ich svedomia v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Som presvedčený, že s týmto sa stotožňujú aj hráči,“ uvádza sa ďalej vo vyjadrení Lintnera.

Bývalý slovenský reprezentant ďalej hráčom ponúkol možnosť priamej komunikačnej linky medzi nimi a Pro-Hokejom. Tá by mohla slúžiť na to, aby v budúcnosti nedochádzalo k zbytočne vyhroteným situáciám.

„Za Pro-Hokej som hokejistom predostrel ponuku na informačný servis, ktorý by mohli využívať pri získavaní základných informácií. Je jasné, že priama komunikačná linka na kontaktovanie všetky možné požiadavky nevyrieši, ale môže výrazne pomôcť v hľadaní odpovedí na niektoré otázky. Je to ďalší krok k skvalitňovaniu podmienok v Tipsport lige. V minulosti dochádzalo k viacerým zbytočne vyhroteným situáciám, ktoré vyplývali z nedostatočnej komunikácie a informovanosti. Do hráčskych šatní sa napriek snahe nedostali všetky potrebné informácie. Pro-Hokej je pripravený hokejistom poskytnúť potrebný servis a bude im nápomocný pri hľadaní odpovedí na otázky, s ktorými sa stretnú a týkajú sa chodu Tipsport ligy. Verím, že aj takto predídeme zbytočným stresom a nedorozumeniam,“ dodal 41-ročný riaditeľ Pro-Hokeja.