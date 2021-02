Komunikujeme moderne a bezpečne

Počkajte na voľného operátora, hneď sa vám bude venovať. Tento odkaz už zákazníci spoločnosti Veolia na Slovensku nebudú musieť počúvať, pokiaľ budú chcieť informácie všeobecného charakteru. Šikovná nová asistentka Viola pozná odpoveď na základné zákaznícke otázky a dokáže ich vybaviť okamžite. Viola je totiž komunikačný robot – chatbot a spolu s hlasovou esemeskou je jednou z technologických noviniek, ktorými v spoločnosti posúvame komunikáciu so zákazníkmi na vyššiu úroveň.

„Neustále sa snažíme prinášať inovácie, ktoré zvyšujú nielen úroveň našich základných služieb, ale i to, akým spôsobom o nich so zákazníkmi komunikujeme,“ hovorí Tomáš Filípek, senior manažér digitalizácie spoločnosti Veolia, ktorý má tento projekt na starosti. „Naše novinky v oblasti digitalizácie umožňujú klientom vybaviť požiadavky z pohodlia vlastného domova.“

Viola pozná odpovede

Chatboty sú dnes najjednoduchším a pre používateľov najprívetivejším spôsobom komunikácie. Sympatická Viola dokáže reagovať na hlásenia porúch, môže informovať o aktuálnych odstávkach či haváriách a prevedie sťažovateľa i reklamačným procesom. Chatbot komunikáciu automaticky vyhodnocuje.

Ak sa niektoré otázky opakujú a robotická asistentka na ne zatiaľ nepozná odpoveď, upozorní na to zástupcov spoločnosti a tí ich môžu zaradiť do tém, ktoré pre túto komunikáciu budú pripravovať. Aby sa však zákazník nemusel uspokojiť s univerzálnou odpoveďou, Viola automaticky osloví ľudského administrátora, ktorý môže do komunikácie priamo vstúpiť.

Veolia Slovensko je popredným dodávateľom služieb v oblasti vodohospodárstva a energetiky. V rámci vodohospodárskej divízie zabezpečuje pre zákazníkov dodávky pitnej vody, odkanalizovanie a správu vodohospodárskej infraštruktúry. Energetická divízia, skupina Veolia Energia Slovensko, prostredníctvom svojich dcérskych spoločností prevádzkuje systémy centrálneho zásobovania teplom v 25 mestách. Zabezpečuje aj služby pre priemyselných klientov a poskytuje riešenia v oblasti energetickej efektívnosti budov a ich komplexnú správu.

