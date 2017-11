Komunistický režim bol zločinný režim, vyhlásil Peter Osuský

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) – Odkazom novembra 1989 je sloboda a zodpovednosť. Slobodu sme dostali veľmi lacno, bez boja, ale zodpovednosť sa podarilo ešte nie celkom nadobudnúť. Vyplýva to zo slov poslanca NR SR Petra Osuského (SaS) v nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12.

Komunistický režim bol zločinný režim

Podľa Osuského stále zabúdame na to, že my sme zodpovední za „tých hore“ tým, že ich volíme. „To, čo si zvolíme je naším obrazom a za to nesieme zodpovednosť,“ povedal poslanec. Pokiaľ ide o komunizmus, striktne odmietol, že je viacero právd.

„Komunistický režim bol zločinný režim. Jeho nositelia boli nositeľmi zločinného režimu, štátna bezpečnosť a represívne zložky boli prisluhovačmi zločineckého systému,“ povedal Osuský. Nemyslí si, že tesne po revolúcii mali ísť „komunisti na kandelábre, pretože nie sme ako oni,“ ale mali sa pri nich využiť iné inštitúty.

Heslo Tomáša Garriguea Masaryka

Na druhej strane sa nemalo stať, že prvým premiérom bol Milan Čič, ktorý bol ministrom spravodlivosti v čase, keď boli členovia tzv. Bratislavskej päťky (Ján Čarnogurský, Miroslav Kusý, Hana Šolcová – Ponická, Anton Selecký a Vladimír Maňák, pozn. SITA) vo väzení.

Pokiaľ ide o ponovembrový vývoj, je presvedčený, že väčšina ľudí by rada žila v krajine, kde sa slušnosť a poctivosť vypláca. Osuský takisto spomenul heslo československého prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka „nebát se a nekrást“.