Deti so zdravotným znevýhodnením sú neviditeľné. Čaputová ich privítala v Prezidentskom paláci (foto)

Ako spoločnosť nerobíme dosť pre podporu detí so zdravotným znevýhodnením. Skonštatovala to v sobotu prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti po tom, čo sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným znevýhodnením stretla so zdravotne postihnutými deťmi a ich rodičmi v Prezidentskom paláci.

Dotiahnuť začaté reformy

„Je veľmi potrebné dotiahnuť už začaté reformy vzdelávania detí so špeciálnymi potrebami, k čomu sme sa zaviazali v Pláne obnovy. Potrebujeme tiež posilniť služby včasnej intervencie pre rozvoj dieťaťa a ďalšie služby a veľmi myslieť aj na to, že práve takéto rodiny patria medzi tie, na ktoré najviac dopadá zdražovanie,“ poukázala Čaputová.

Komunita je neviditeľná

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením upozornila prezidentku na to, že komunita detí so zdravotným znevýhodnením je neviditeľná. Rodičia hendikepovaných detí na stretnutí rozprávali o živote svojich detí, o ich každodennom zápase o dôstojnosť, aby mohli čo i len trochu fungovať ako každá iná rodina v bežnom živote.

Zároveň upriamili pozornosť na to, ako na Slovensku chýbajú podporné služby, ako nepripravené sú často školy a škôlky na vzdelávanie takýchto detí. Podľa slov prezidentky musia mať tieto rodiny pocit ďaleko väčšej podpory našej spoločnosti, ktorej sú rovnocennou súčasťou.