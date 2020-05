Piaty koncert cyklu Koncerty bez publika vás pozývame sledovať v utorok 12. mája o 19.00. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstavia dvaja renomovaní slovenskí umelci – flautistka Ivica Gabrišová, absolventka Universität Mozarteum v Salzburgu a organista Marek Vrábel, ktorý patrí k najvýraznejším reprezentantom slovenského organového umenia a v súčasnosti zastáva post riaditeľa Cirkevného konzervatória v Bratislave. Obaja umelci koncertovali na mnohých miestach doma i v zahraničí a spolupracovali s orchestrami a sólistami zvučných mien.

Druhý májový Koncert bez publika ponúkne zaujímavé a menej tradičné spojenie dvoch nástrojov – organa a flauty, ktoré sa predstavia spoločne aj sólovo. Program je zostavený zoriginálnych kompozícií pre toto obsadenie – zaznie Meditácia nad textami Jacopone da Todiho od slovenského skladateľa Ivana Paríka a Rapsódia súčasného amerického skladateľa a organistu Johna Weavera. Na programe sú aj transkripcie, úpravy skladieb komponované pôvodne pre iné nástroje – Flautová sonáta h mol Johanna Sebastiana Bacha či výber zo Suite Antique súčasného anglického skladateľa Johna Ruttera. Program doplnia sólové diela pre flautu – Syrinx Clauda Debussyho a dramaturgicky objavná Sonata appassionata nemeckého skladateľa prelomu 19. a 20. storočia Sigfrida Karga-Elerta, ako aj sólové organové kompozície Carillon de Longpont popredného francúzskeho organistu a skladateľa Louisa Vierna. Na záver zaznejú Sladké okovy lásky z cyklu Petra Ebena Labyrint sveta a raj srdca, inšpirované rovnomenným dielom Jana Amosa Komenského.

Slovenská filharmónia chce svojimi Koncertmi bez publika obohatiť ponuku kultúrneho vyžitia hudbymilovnej verejnosti počas pandémie koronavírusu, ale tiež podporiť umelcov, ktorých súčasné opatrenia pripravili o možnosť koncertovať. Teší nás, že koncerty zaznamenávajú v online priestore záujem priaznivcov Slovenskej filharmónie. Uvádzať ich budeme do konca júna 2020.

Tešíme sa na vás v Digitálnej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v utorok 12. mája 2020 o 19.00.

Sledujte sekciu Koncerty online na www.filharmonia.sk, stránku stream.filharmonia.sk alebo hashtag #SlovakPhil.

IVICA GABRIŠOVÁ

Študovala hru na flaute na bratislavskom Konzervatóriu. Bola mimoriadnou žiačkou Akadémie Franza Liszta v Budapešti v triede Gyulu Csetényiho. Denné magisterské štúdium (koncertný smer) vyštudovala na Universität Mozarteum v Salzburgu pod vedením renomovaného umelca Michaela Martina Koflera. Doktorandské štúdium absolvovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede Václava Kunta.

Orchestrálne skúsenosti získala ako členka – praktikantka Orchestrálnej akadémie pri Mníchovskej filharmónii. Spolupracovala aj s ďalšími orchestrami ako Mozarteum Salzburg, Junge Philharmonie Salzburg, Salzburger Kammerphilharmonie, Cappella Istropolitana, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Virtuosi Brunenses, Czech virtuosi či ŠKO Žilina. Dve koncertné sezóny pôsobila v orchestri Slovenskej filharmónie.

Venuje sa sólovej i komornej hre. Spolupracuje s významnými komornými zoskupeniami a domácimi i zahraničnými umelcami, ako napríklad s violončelistom Michalom Sťahelom, s klaviristami Jordanou Palovičovou, Ladislavom Fančovičom a s organistom Marekom Vrábelom. S klaviristom Marošom Klátikom uviedla množstvo recitálových vystúpení v rámci významných hudobných festivalov a koncertných cyklov po celom Slovensku. Ako sólistka vystúpila s orchestrami Junge Philharmonie Salzburg, Münchener Kammerorchester, Cappella Istropolitana, s Orchestrom Štátnej opery v Banskej Bystrici, Pressburger Philharmonie, Sinfonietta Györ a ďalšími telesami. Má bohatý repertoár recitálových skladieb. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom, pre ktorý realizovala niekoľko nahrávok. S renomovanou slovenskou gitaristkou Miriam Rodriguez Brüllovou tvoria Duo Cordefiato a výsledkom ich spolupráce je okrem bohatej koncertnej činnosti aj CD „Pictures“. Koncertné cesty ju zaviedli do mnohých krajín Európy, do Ruska, Japonska, Južnej Kórey a Číny.

Hlavný predmet hru na flaute vyučuje na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je lektorkou na medzinárodných letných kurzoch Bystřická letní flétna v Bystřici pod Hostýnem (ČR). Pravidelne prednáša a vyučuje v rámci Slovenska a tiež na európskych hudobných akadémiách a významných medzinárodných podujatiach (Poľský flautový kongres Lodž 2019, Janáčkova konzervatoř Ostrava, Akadémia Franza Liszta v Pécsi, Hudobná akadémia v Záhrebe a pod.).

Dramaturgicky pripravuje cyklus letných hudobných podvečerov v rodnej Devínskej Novej Vsi. Je riaditeľkou a spoluorganizátorkou medzinárodnej súťaže FLAUTIADA určenej mladým hráčom na priečnej flaute.

Ivica Gabrišová a Marek Vrábel. Foto: Slovenská filharmónia

MAREK VRÁBEL

Patrí k najvýraznejším reprezentantom slovenského organového umenia. Hru na organe absolvoval v roku 1998 na VŠMU v Bratislave v triede Jána Vladimíra Michalka. V rámci zahraničných majstrovských interpretačných kurzov si svoje vzdelanie ďalej rozširoval u Jeana Guillou, Susan Landale a Reitze Smitsa. V doktorandskom štúdiu na VŠMU ho viedli Ivan Sokol a Ján Vladimír Michalko.

Je držiteľom niekoľkých národných i medzinárodných cien a diplomov z rôznych prehliadok a súťaží. Poslednými oceneniami boli Cena Sebastian od Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha, Cena Fra Angelica Rady KBS za osobný prínos do kresťanských hodnôt v hudobnom umení na Slovensku a Cena Frica Kafendu Hudobného fondu za výnimočné interpretačné výkony a sústavnú prezentáciu slovenskej organovej tvorby doma i v zahraničí.

Ako sólista vystúpil so Štátnou filharmóniou Košice pod taktovkou Bystríka Režuchu, Stanislava Macuru a Mariána Vacha, so Štátnym komorným orchestrom v Žiline s Róbertom Stankovským, so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Vladimíra Válka, Petra Feranca, Emmanuela Villauma a Petra Altrichtera.

Na Slovensku a v zahraničí doposiaľ úspešne uskutočnil vyše 190 samostatných recitálov. Podnikol 74 koncertných ciest v 20 európskych a ázijských štátoch, kde účinkoval na rôznych prestížnych organových festivaloch (Bern, Brašov, Budapešť, Bukurešť, Caen, Frankfurt nad Mohanom, Helsinki, Katovice, Kišiňov, Krakov, Lahti, Ľubľana, Ľublin, Mníchov, Praha, Sibiň, Štokholm, Tampere, Taškent, Varšava, Viedeň a ďalšie).

Je vyhľadávaným komorným hráčom a spolupracuje s mnohými významnými slovenskými aj zahraničnými umelcami. Nahral 7 CD, okrem iného kompletné sólové organové dielo Štefana Németha-Šamorínskeho pre Diskant.

Je činný aj v oblasti publicistiky. Pravidelne premiérovo uvádza diela súčasných slovenských skladateľov, napr. Ľuboša Bernátha, Norberta Bodnára, Petra Breinera, Ivana Hrušovského, Víťazoslava Kubičku, Milana Nováka, Mareka Piačeka a ďalších. Viacerí skladatelia mu svoje diela aj venovali. V rámci doktorandských koncertov uviedol v Slovenskom rozhlase slovenské premiéry organových diel Petra Ebena. Nahráva pre RTVS, ČT, vydavateľstvo MSP Records, Inedita Austria, Diskant a iné.

Je riaditeľom Bratislavského organového festivalu a členom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS. Externe pôsobí aj na VŠMU v Bratislave. Zasadá v porotách medzinárodných organových súťaží. Jeho študenti získali viacero prestížnych zahraničných ocenení. Od roku 1997 vyučuje organovú hru na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ školy.

Ivica Gabrišová a Marek Vrábel. Foto: Slovenská filharmónia

PROGRAM KONCERTU:

IVICA GABRIŠOVÁ flauta

MAREK VRÁBEL organ

Louis Vierne (1870 – 1937)

Carillon de Longpont (Longpontské zvony), z cyklu 24 Pièces en style libre, op. 31

Claude Debussy (1862 – 1918)

Syrinx pre sólovú flautu

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Sonáta h mol pre flautu a čembalo (organ), BWV 1030

Ivan Parík (1936 – 2005)

Meditácia nad textami Jacopone da Todiho pre flautu a organ

Sigfrid Karg-Elert (1877 – 1933)

Sonata appassionata fis mol pre sólovú flautu, op. 140

Petr Eben (1929 – 2007)

Sladké okovy lásky, z cyklu Labyrint světa a ráj srdce

John Weaver (*1937)

Rapsódia pre flautu a organ

John Rutter (*1945)

Suite Antique (výber; pre flautu a organ upravil Marek Vrábel)

