Šiesty koncert cyklu Koncerty bez publika vás pozývame sledovať v utorok 19. mája o 19.00. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstavia dvaja členovia orchestra Slovenská filharmónia, ktorí sa aktívne venujú aj komornej hudbe – 1. hráč v skupine viol Martin Ruman a člen skupiny 1. huslí Daniel Rumler. Predstavia sa s klavírnym sprievodom Aleny Hučkovej, vyhľadávanej komornej hráčky.

Šiesty Koncert bez publika predstaví dvoch všestranných hráčov orchestra Slovenská filharmónia. Martin Ruman v úvode tejto koncertnej sezóny vystúpil sólovo pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda na Slávnostnom koncerte k 70. výročiu vzniku orchestra Slovenská filharmónia. Je pravidelným účinkujúcim na komornom festivale Konvergencie a členom komorného zoskupenia Collegium Wartberg. V súčasnosti je doktorandom na HTF VŠMU a pôsobí aj pedagogicky. S klaviristkou Alenou Hučkovou tvoria stabilné komorné duo, ktoré vystupuje na Slovensku aj v zahraničí. V septembri 2019 vydali svoje debutové CD s tvorbou pre violu a klavír anglickej skladateľky Rebeccy Clarke a onedlho vyjde ich druhá spoločná nahrávka s tvorbou slovenských skladateľov. Do programu utorkového koncertu zaradili ranú Sonátu pre klavír a violu Es dur, op. 5 č. 3 slávneho bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. Nasledovať bude Sonáta-balada pre violu a klavír z roku 1988 popredného predstaviteľa generácie Slovenskej hudobnej avantgardy Ilju Zeljenku.

Druhým interpretom utorkového Koncertu bez publika je Daniel Rumler, od roku 2018 člen skupiny 1. huslí orchestra SF. Daniel Rumler pravidelne vystupuje s barokovým orchestrom Ensemble Corund Luzern, s komorným orchestrom Camerata Zürich a ako hráč na violu so zoskupením Bach Ensemble Luzern. Okrem toho sa venuje aranžovaniu a kompozícii. Jeho transkripcie zazneli na významných festivaloch ako napr. Lucerne Festival a boli nahraté pre vydavateľstvo ECM. Z husľového repertoáru do programu zaradil jednu časť z cyklu Z domoviny Bedřicha Smetanu, ktorý toto dielo skomponoval v poslednej fáze svojej tvorby v roku 1880. Koncert uzavrie Sonáta pre husle a klavír č. 3 c mol, op. 45 č. 3 najslávnejšieho nórskeho skladateľa Edvarda Hagerupa Griega, ktorá je z jeho troch sonát najpopulárnejšia.

Slovenská filharmónia chce svojimi Koncertmi bez publika obohatiť ponuku kultúrneho vyžitia hudbymilovnej verejnosti počas pandémie koronavírusu, ale tiež podporiť umelcov, ktorých súčasné opatrenia pripravili o možnosť koncertovať. Teší nás, že koncerty zaznamenávajú v online priestore záujem priaznivcov Slovenskej filharmónie. Uvádzať ich budeme do konca júna 2020.

Tešíme sa na vás v Digitálnej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v utorok 19. mája 2020 o 19.00.

Sledujte sekciu Koncerty online na www.filharmonia.sk, stránku stream.filharmonia.sk alebo hashtag #SlovakPhil. Všetky koncerty zároveň ostávajú v archíve, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť.

Martin Ruman a Alena Hučková. Foto: Slovenská filharmónia

ALENA HUČKOVÁ

Repertoárovo všestranná a vyhľadávaná komorná hráčka a korepetítorka Alena Hučková študovala na Konzervatóriu v Bratislave (Peter Pažický) a na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (Jan Jiraský). Vzdelanie si rozšírila účasťou na majstrovských kurzoch (Matti Raekallio, Avner Arad, Jonathan Aner, Arkadi Zenziper, Balázs Szokolay, Alexander Strukov, Eduardus Halim a ď.) Ako sólistka vystúpila so Slovenskou filharmóniou, s Filharmóniou Brno a s Orchestrom Janáčkovej opery Národného divadla v Brne. Bola korepetítorkou Baletu Slovenského národného divadla, od roku 2015 pôsobí v Orchestri Opery SND. Spolu so sólo violistom Slovenskej filharmónie Martinom Rumanom tvoria stabilné komorné duo, ktoré vystupuje na Slovensku aj v zahraničí. V septembri 2019 vydali svoje debutové CD s tvorbou pre violu a klavír anglickej skladateľky Rebeccy Clarke. V klavírnom duu spolupracuje s Vladimírom Šrankom. Uviedla premiéry diel súčasných slovenských autorov Mareka Piačeka, Róberta Krausa, Ľubice Čekovskej a Jevgenija Iršaia. V septembri 2018 sa predstavila na recitáli s huslistom Pavlom Bogaczom ml. v Šanghaji. Ako korepetítorka sa zúčastnila na husľových kurzoch Ilyu Gringoltsa, Alexandry Soumm, Jindřicha Pazderu, Midori Goto, Vadima Gluzmana, Dalibora Karvaya a Shlomo Mintza. Pedagogicky pôsobila v Českej republike a na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave. Je rezidentnou korepetítorkou sláčikových a dychových nástrojov na Medzinárodných interpretačných kurzoch Camerata Comorra v Komárne. Od roku 2018 je externou korepetítorkou na VŠMU v Bratislave.

Alena Hučková. Foto: Slovenská filharmónia

DANIEL RUMLER

Daniel Rumler pochádza z Trenčína. Hru na husliach študoval na konzervatóriu v Pardubiciach u Mgr. Jiřího Kuchválka a na HAMU v Prahe u prof. Jiřího Tomáška. Jeho ďalšie kroky viedli do Švajčiarska, kde pokračoval v štúdiu na Hochschule Luzern – Musik u prof. Igora Karška a prof. Giuliana Carmignolu. Na tej istej škole dokončil taktiež svoje pedagogické vzdelanie v obore Master of Arts v hudobnej pedagogike.

Vo Švajčiarsku pôsobil ako praktikant v orchestroch Musikkollegium Winterthur a Sinfonieorchester Biel-Solothurn. Od roku 2018 je členom skupiny 1. huslí v Slovenskej filharmónii. Pravidelne vystupuje s barokovým orchestrom Ensemble Corund Luzern, s komorným orchestrom Camerata Zürich a ako hráč na violu s Bach Ensemble Luzern.

Daniel Rumler sa taktiež venuje aranžovaniu a kompozícii. Jeho transkripcie zazneli už aj na významných festivaloch ako napr. Lucerne Festival a boli nahraté pre vydavateľstvo ECM.

Daniel Rumler. Foto: Slovenská filharmónia

MARTIN RUMAN

Je slovenský violista, ktorý v súčasnosti zastáva post 1. hráča a vedúceho skupiny viol v orchestri Slovenská filharmónia a pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave.

V sezóne 2019/2020 sa v rámci Slávnostného koncertu k 70. výročiu vzniku orchestra Slovenská filharmónia predstavil ako sólista pod taktovkou dirigenta Jamesa Judda. Realizoval premiérový sólový polorecitál s klaviristkou Alenou Hučkovou na festivale Konvergencie. Zaznela na ňom aj premiéra skladby pre violu a klavír od Ľubice Čekovskej, ktorá je Martinovi Rumanovi venovaná. V spolupráci s Alenou Hučkovou nahral kompletnú tvorbu pre violu a klavír skladateľky Rebeky Clarke a onedlho vyjde ich spoločné CD s tvorbou slovenských skladateľov (Alexander Albrecht, Ivan Parík, Dušan Martinček a Ilja Zeljenka.

Martin Ruman pochádza z Prievidze, kde získal aj základy hudobného vzdelania. Od detstva bol členom detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik, kde si vytvoril vzťah k slovenskému folklóru. Po maturite na Piaristickom gymnáziu v Prievidzi začal svoje hudobné štúdiá na Konzervatóriu v Bratislave v triede Kornela Klatta. V tomto období získal prvú cenu na Súťaži slovenských konzervatórií a súťaži Talenty pre Európu v Dolnom Kubíne. Neskôr v štúdiách pokračoval na Pražskom konzervatóriu v triede Karla Doležala. Tu taktiež získal prvú cenu na Súťaži českých konzervatórií. Od roku 2012 je členom Slovenskej filharmónie, v ktorej pôsobí doteraz. Popri tom absolvoval štúdium na VŠMU v triede Jozefa Hošeka a vo Viedni u Alexandra Zemtsova. Magisterské štúdium si dokončil na Akadémii umení v Banskej Bystrici u Ewalda Danela. V septembri 2019 nastúpil na interné doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave v triede Jozefa Hošeka.

Martin Ruman sa zúčastnil mnohých interpretačných kurzov u renomovaných umelcov ako Gilad Karni, Atar Arad, Hariolf Schlichtig, Mikhail Zemtsov, Julia Dinerstein, Stephanie Baer, Wolfgang Klos a iní. Ako sólista, komorný hráč a vedúci skupiny viol v orchestri vystupoval takmer vo všetkých Európskych krajinách, v USA, Japonsku, Južnej Kórei, Ománe alebo v Izraeli.

Na pódiu spolupracoval ako komorný hráč s osobnosťami ako Shmuel Ashkenasi, Zhou Qian, Isabelle van Keulen, Robert Cohen, Juan-Miguel Hernandez, Daniel Rowland, Pablo Barragán alebo s ansámblami Brodsky Quartet a Eben Trio. Pravidelne účinkuje aj so známymi slovenskými umelcami a súbormi, ako napríklad Igor Karško, Milan Paľa, Jozef Lupták, Boris Lenko, Ján Krigovský, Muchovo kvarteto alebo Moyzesovo kvarteto. Je pravidelným účinkujúcim na komornom festivale Konvergencie a členom komorného zoskupenia Collegium Wartberg. S klaviristkou Alenou Hučkovou odohral recitály na viacerých slovenských festivaloch (Košice, Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Humenné, Prešov a ď.) a v zahraničí.

Ako sólista s orchestrom sa predstavil so Slovenskou filharmóniou, Slovenským komorným orchestrom, Cappellou Istropolitanou a Sinfoniettou Bratislava.

Od roku 2017 je taktiež lektorom v Slovenskom mládežníckom orchestri. Pedagogicky pôsobí aj na kurzoch doma i v zahraničí, napríklad na kurzoch CIMA vo Viedni alebo komorných kurzoch Konvergencie.

Martin Ruman. Foto: Slovenská filharmónia

PROGRAM KONCERTU:

MARTIN RUMAN viola

DANIEL RUMLER husle

ALENA HUČKOVÁ klavír

Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)

Sonáta pre klavír a violu Es dur, op. 5 č. 3

Ilja Zeljenka (1932 – 2007)

Sonáta-balada pre violu a klavír

***

Bedřich Smetana (1824 – 1884)

Z domoviny, dve duetá pre husle a klavír – II. Andantino

Edvard Grieg (1843 – 1907)

Sonáta pre husle a klavír č. 3 c mol, op. 45 č. 3

