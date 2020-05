Siedmy koncert cyklu Koncerty bez publika vás pozývame sledovať v utorok 26. mája o 19.00. V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa predstaví popredný slovenský klavirista Miki Skuta.

Miki Skuta sa ako jeden z mála slovenských klaviristov pohybuje na najvyššej úrovni nielen v oblasti klasickej hudby, ale aj džezu a popu a venuje sa aj kompozícii. Jeho nahrávka Bachových Goldbergových variácií sa na „iTunes – Netherlands Classical Chart“ dostala podľa počtu stiahnutí na štrnáste miesto spomedzi všetkých klasických nahrávok. Je držiteľom prestížneho ocenenia Krištáľové krídlo a nahral približne štyridsať CD pre slovenské, maďarské, nemecké či rakúske vydavateľstvá.

Program utorkového klavírneho recitálu umelec zostavil z diel skladateľov 18. – 20. storočia. Na úvod odznie Toccata D dur, BWV 912 Johanna Sebastiana Bacha, ktorá bola v tom období jednou z najobľúbenejších hudobných foriem pre klávesové nástroje. Nasledovať budú dve diela Ludwiga van Beethovena – 32 variácií c mol, WoO 80 a Sonáta Es dur „Les Adieux“, op. 81. Beethoven bol majstrom variačných foriem, v diele 32 variácií c mol, WoO 80 variačný cyklus privádza takmer k dokonalosti podobne ako formu klavírnych sonát. Slávny nemecký klavirista, dirigent, a skladateľ Hans von Bülow ich nazval „Novým zákonom“ klavírnej hry. V interpretácii Mikiho Skutu zaznie Sonáta Es dur „Les Adieux“ („Na rozlúčku“), op. 81a. Diela Bacha a Beethovena doplní výber klavírnych skladieb francúzskeho impresionistu Clauda Debussyho, pre ktorého boli zdrojom inšpirácie scenérie odohrávajúce sa vo voľnej prírode. Svedčia o tom aj jeho názvy skladieb ako Odblesky na vode, Čo videl západný vietor či Svit luny, ktoré zaznejú na utorkovom koncerte.

Tešíme sa na vás v Digitálnej koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v utorok 19. mája 2020 o 19.00.

Sledujte Koncerty online na www.filharmonia.sk, stránku stream.filharmonia.sk alebo hashtag #SlovakPhil. Všetky koncerty zároveň ostávajú v archíve, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť.

Miki Skuta

Ako koncertný klavirista dosiahol významné medzinárodné úspechy. Jeho nahrávky Bachových skladieb získali to najvyššie hodnotenie v odbornom časopise BBC Music Magazine v Anglicku, jeho londýnske sólové koncerty v roku 2013 v koncertnej sále „Kings Place“ boli vypredané. Jeho nahrávka Goldbergových variácií sa na „iTunes – Netherlands Classical Chart“ dostala podľa počtu stiahnutí na štrnáste miesto spomedzi všetkých klasických nahrávok. Bol pozvaný na festival najlepších klaviristov súčasnosti „The Piano“, ktorý sa konal v prestížnej koncertnej sále na Hudobnej Akadémii Franza Liszta v Budapešti, jeho sólové koncerty mali veľký ohlas aj v Salzburgu, v Paríži, v Cannes, ale takisto aj na Bratislavských hudobných slávnostiach.

Koncertoval so Slovenskou filharmóniou, so Slovenským komorným orchestrom, so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu, s Bruckner Orchester Linz, die reihe – Wien, OENM Salzburg, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Danubius Symphonic Orchestra Budapest, atď.

Ako džezový klavirista bol najaktívnejší v rokoch od 1995 až 2005. Za toto obdobie sa vypracoval na takú úroveň, že dostal pozvanie na spoluprácu v kapelách s Tomaszom Stankom, Didierom Lockwoodom, Wolfgangom Muthspielom, a na domácej scéne si zahral nespočetné množstvo koncertov s Oskarom Rózsom, Andrejom Šebanom, Martinom Valihorom, Jurajom Bartošom či Jurajom Griglákom. V rokoch 2006 až 2007 úzko spolupracoval s Paľom Hammelom, v tomto období mu aranžoval dve CD – „Kreditka srdca“ a „Hammel v Aréne“. V zahraničí spolupracoval s vynikajúcimi hudobníkmi obidvoch žánrov: Angelika Kirschlager, Benjamin Schmid, Bertl Mütter, Christian Muthspiel, Didier Lock wood, Attila Kaszás, Jiří Stivín, atď. V posledných rokoch sa popri klasickej hudbe venuje skôr čisto improvizovanej hudbe alebo komponovaniu.

Od roku 1993 jeho kompozície (džez, pop alebo súčasná hudba) zazneli v Rakúsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, v Anglicku, v Holandsku, v Maďarsku, v Spojených štátoch amerických približne na stopäťdesiatich koncertoch. V roku 2005 dostal objednávku na napísanie husľového koncertu pre rakúskeho huslistu Benjamina Schmida. „Violinkonzert 2006“ bol premiérovaný v júni 2006 v Salzburgu a odvtedy zaznel na ďalších desiatich koncertoch.

Za svoje výnimočné interpretačné výkony doma i v zahraničí bol Miki Skuta vyznamenaný cenami Krištáľové krídlo, Cenou Frica Kafendu a bol nominovaný na Cenu Nadácie Tatra Banky a na cenu Radio Head. Nahral približne štyridsať CD pre slovenské, maďarské, nemecké či rakúske vydavateľstvá.

PROGRAM KONCERTU:

Miki Skuta klavír

Johann Sebastian Bach

Toccata D dur, BWV 912

Ludwig van Beethoven

32 variácií c mol, WoO 80

Sonáta Es dur „Les Adieux“, op. 81a

Claude Debussy

Odblesky na vode / Reflets dans l’eau, z cyklu Obrazy

Čo videl západný vietor / Ce qu’a vu le vent d’Ouest, z cyklu Prelúdiá

Svit luny / Clair de lune, z cyklu Bergamská suita

