Koncesionárskym poplatkom na Slovensku odzvonilo, podľa liberálov boli nespravodlivé a neetické

aktualizované 22. decembra 2022, 13:22

Koncesionárske poplatky od obyvateľov nahradí nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie. Prvýkrát sa o mieru inflácie upraví v roku 2024. Suma nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu je pre rok 2023 najmenej 41,5 milióna eur.

Výška nárokovateľného príspevku

„Suma bola stanovená ako najvyššia suma dosiahnutá výberom koncesionárskych poplatkov v jednom kalendárnom roku,“ píše sa v návrhu, ktorý predložil poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič.

Pre rok 2024 to už bude 83 miliónov eur. Opatrenie bude mať negatívny dopad na rozpočet, no predkladateľ zároveň upozorňuje na to, že len výdavky na samotný výber koncesionárskych poplatkov predstavujú 2,5 milióna eur ročne.

Prečo chcela SaS zrušenie?

Zrušenie koncesionárskych poplatkov je súčasťou dohody medzi SaS a povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) o podpore štátneho rozpočtu, a bolo jednou z podmienok liberálov.

Zdôvodňujú to tým, že výber koncesionárskych poplatkov je nespravodlivý a neetický, pretože zaväzuje občanov prispievať na verejnoprávne médiá bez ohľadu na to, či služby rozhlasu a televízie využívajú alebo nie. Podľa nich je navyše aj diskriminačný voči zamestnávateľom, ktorí sú povinní platiť podľa počtu zamestnancov.

„Ak chce štát poskytovať občanom služby RTVS ako verejnoprávneho média, musí vyčleniť na jeho financovanie prostriedky z daní, ktoré občania štátu už odvádzajú a nie zaťažovať verejnosť ďalšími osobitnými poplatkami,“ uviedol Viskupič. Ako ďalej dodal, v čase vysokej inflácie bude toto opatrenie priamou pomocou pre domácnosti a firmy a zároveň sa zníži aj byrokratická záťaž.

Návrh bol trochu rušivý

Nezaradený poslanec Kristián Čekovský sa vyjadril i ku koncesionárskym poplatkom. Osobne je ich zástancom, no ich súčasnú výšku nepovažuje za dostačujúcu na to, aby dokázala zaistiť skutočnú politickú či ekonomickú nezávislosť verejnoprávneho vysielateľa. Ak by mali spĺňať tento účel, museli by podľa neho byť minimálne dvojnásobné a museli by nahradiť priame dotácie zo štátneho rozpočtu.

Predložený návrh však považuje za dobrý v tom, že by mohol nielen nahradiť výpadok z koncesií, ale štátny príspevok by sa mal aj valorizovať. To podľa Čekovského pri koncesionárskych poplatkoch chýbalo. Dodal ale, že návrh bol trochu rušivý v tom, že zmena by bola pomerne narýchlo. Je rád, že SaS ustúpila v tom, že sa otvorí priestor na odbornú diskusiu. Je pripravený podieľať sa na jej organizácii.