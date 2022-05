Konečne kvalitná hraná rozprávka pre celé rodiny, do kín prichádza Zakliata jaskyňa

Rozprávka pre celé rodiny prináša myšlienku dôležitosti súrodeneckej lásky a možnosti individuálneho vplyvu na celé okolie. Je na každom z nás, či si vyberieme, aby bol ten vplyv pozitívny alebo negatívny. Už 2. júna to môžete s pomocou Zakliatej jaskyne naučiť aj svoje deti.

Už. 2. júna príde do kín nová rozprávka rešpektovanej slovenskej režisérky Mariany Čengel Solčanskej, Zakliata jaskyňa. Režisérka je zároveň autorkou scenára a tiež rovnomennej knihy, ktorá sa v týchto dňoch dostáva na pulty kníhkupectiev.

Príbeh rozprávky Zakliata jaskyňa nás zavedie do minulých dôb, kedy sa soliar Buchvald (Marko Igonda) a jeho dcéry Ada a Lena (Petra Dubayová a Martina Zábranská) živili najmä vďaka jaskyni, ktorá v sebe skrývala soľ. Práve vďaka nej kráľovstvo napredovalo a ľudia držali pokope. Okrem soli sa v jaskyni skrývajú aj rubíny, ktoré sú však jaskyňou strážené a kto ich ukradne, ten sa premení na vlka. Ten bude jaskyňu strážiť, až kým sa rubín do jaskyne nevráti. To ale nie je také jednoduché, pretože v okamihu krádeže vzácneho kameňa sa vstup do jaskyne záhadne stratil.

Foto: Makovienka

Zosobnenie zla a dobra

Ako to už v rozprávkach býva, je tu potrebné dobro aj zlo a jasná hranica medzi nimi. V Zakliatej jaskyni zlo zosobňuje kráľovská macocha Berta, ktorú si zahrala Tatiana Pauhofová. „Zaujala ma možnosť zahrať si zloducha,” vysvetlila, prečo ponuku na účinkovanie v rozprávke prijala, „A zbožňujem rozprávky. Na Zakliatej jaskyni sa mi páči myšlienka, že niektoré tajomstvá majú ostať tajomstvom, že sa netreba báť byť odvážny a dobrý človek. A že veci väčšinou nie sú také, ako sa na prvý pohľad zdajú, treba mať iba trpezlivosť objaviť ich.” Je to práve Berta a jej oddaný služobník Oplan (Karel Dobrý), ktorým v Zakliatej jaskyni musí čeliť dobro. To je reprezentované dvomi súrodeneckými dvojicami Lenou a Adou a princami Cyrilom (Dominick Benedikt) a Zachom (Ondřej Kraus). Síce ich vzťah nie je od začiatku iba láskavý, napokon detskému (aj dospelému) divákovi ukážu, že práve v pevnom pute a odhodlanosti bojovať jeden za druhého spočíva sila, ktorú zlo nepremôže.

Nádherné lokácie a ťažká práca so zvieratami

Pre tvorcov išlo o krásnu prácu. Na nakrúcanie mali síce iba 39 dní, za to toho stihli neskutočne veľa! Do niektorých lokácií sa vracali opakovane, pretože ich potrebovali zachytiť v rozličných ročných obdobiach. Nakrúcali napríklad v skanzene Vychylovka, v Súľovských skalách, Slovenských opálových baniach, v jaskyniach Domica, Driny i Demänovskej jaskyni, ale aj v hrade Pernštejn a českom lome Malá Amerika. Maďarsko poskytlo na nakrúcanie filmové ateliéry MA FILM, v ktorých nakrúcajú aj veľké americké produkcie.

Okrem ľudských hercov si v rozprávke zahrali aj zvieratá. „So zvieratkami sa vždy nakrúca ťažko a najmä vám ich je potom ľúto, keď už niečo nakrúcajú po x-tý krát a vidíte, že už ich to nebaví a necítia sa úplne komfortne,” povedala režisérka a scenáristka, „Veľmi sme s nimi súcitili a snažili sa uľahčiť im to. S vlkmi sme sa až tak netúlili, ale mali sme somárika, ktorý sa volal Ruženka, a ten bol miláčik.”

Aby opakované zábery pri nakrúcaní zvládli, na filmovačke sa vystriedalo až 6 vlkov. Rozdiely medzi nimi nájde však iba ostrý zrak.

Novú slovensko-českú rozprávku Zakliata jaskyňa si môžete s celou rodinou prísť pozrieť do kina už od 2. júna, v slávnostných premiérach už aj na Deň detí, 1. júna, v sieti kín Cinemax.

Informačný servis